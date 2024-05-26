Восстановить отопление и энергосистему: ЕБРР ищет пути, как выжить Украине зимой

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с западными партнерами работают над повышением гибкости энергосистемы и восстановлением отопления там, где его мощности разрушены российскими ударами, чтобы Украина могла выжить следующей зимой.

Об этом заявила ассоциированный директор, старший банкир департамента энергетики ЕБРР в Украине Ольга Еремина, пишет "Интерфакс-Украина".

Новые энергоблоки на АЭС не спасут

"Нужно строить гибкое возобновление энергетики вместе с предоставлением услуг отопления населению, и мы ищем сейчас решение этой проблемы", - заявила Еремина.

Она подчеркнула, что основной темой для будущего развития украинской энергетики являются возобновляемые источники энергии, однако для этого должна быть создана основа.

"Чтобы создать почву, должны быть гибкие возможности", - отметила представитель ЕБРР.

По ее словам, после последних российских ударов по украинской энергосистеме проекты в атомной энергетике не смогут решить существующие проблемы.

Еремина добавила, что украинские АЭС уже устаревшие, а в новых проектах в атомной энергетике требуется много времени и много средств на реализацию, а технологии малых модульных реакторов еще достаточно новые и к ним нет легкого доступа.

"Атомная энергетика - это не решение. Это не гибкая система, и она не решит существующие проблемы", - убеждена представительница ЕБРР.

Еремина добавила, что для улучшения ситуации в энергетике следует рассматривать газовую турбинную генерацию, "потому что пока не были изобретены другие варианты".

Комментируя возможности технологии переработки биологических отходов, она отметила, что ЕБРР видит значительный потенциал ее развития в Украине.

"Но, к сожалению, это не решение на следующую зиму, и, пожалуй, на следующую зиму после этой тоже, потому что эти решения требуют времени, а в Украине недостаточно опыта. И сейчас в условиях войны у нас очень большой дефицит квалифицированных людей, которые могли бы взять биологические отходы и переработать их на энергию. И чтобы быть прагматичным и быть реалистичным, нам нужно думать о немедленных задачах, приоритетных сейчас", - считает Еремина.

По ее мнению, среди основных приоритетов этого года также экономия энергии, чем может помочь повышение цен на нее в условиях дефицита.

Повышение энергоэффективности

Уменьшить давление на украинскую энергосистему могло бы повышение энергоэффективности, в частности, в водоснабжении и развитие дистрибуции, например котельных на биотопливе.

"Для этого необходимо увеличивать компетенцию муниципалитетов, потому что они иногда не понимают, каково лучшее решение для них", - подчеркнула Еремина.

Она подчеркнула, что банк будет очень рад работать со всеми акционерами, готовыми предоставить экстренную помощь украинской энергосистеме, и ищет лучшие пути реализации такой помощи.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.