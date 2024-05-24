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Энергетика
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Министр энергетики ответил на критику строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС

Министр энергетики ответил на критику строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС
ХАЭС. Фото: Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию и не понимает, почему объекты в атомной энергетике вызывают негативное восприятие в обществе, сообщает LIGA.net.

"Без атомной энергетики у нас не будет света. Если мы можем построить ХАЭС-3 и ХАЭС-4, это 2,2 ГВт в систему. И мы это будем делать", – подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что не понимает, почему проекты в атомной энергетике вызывают негативное восприятие общества.

По словам министра, в течение зимы Украина не сможет получать электроэнергию из солнечной генерации из-за своего географического положения.

"Поэтому нужно понимать, что зимой нам солнце сильно не поможет удержать энергосистему, тем более под обстрелами. Слава Богу, у нас есть атомная энергетика, и мы будем ее развивать", – подчеркнул Галущенко.

Природоохранные организации выступили против достройки Хмельницкой АЭС

Напомним, ряд природоохранных организаций Украины выступили с общим заявлением, в котором призвали власти отказаться от планов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Заметим, что законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС сейчас находится на стадии рассмотрения в Верховной Раде Украины. Его принятие является ключевым для начала основных строительных работ и реализации проекта в целом.

В начале апреля правительство одобрило разработанный Министерством энергетики законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции". Документом определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также общие требования к проектированию и строительству.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей без использования средств из государственного бюджета Украины.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту   строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС,   она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

Автор:
Светлана Манько