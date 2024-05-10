"Энергоатом" заказал за 23 млн грн проект собственного завода по производству железобетонных конструкций

НЭК "Энергоатом" планирует построить собственный завод по производству железобетонных конструкций и арматуры на территории Хмельницкой АЭС в городе Нетешин, для чего Хмельницкая АЭС 4 апреля заключила соглашение стоимостью 22,65 млн грн с ООО "Инновационная компания "Призма" на разработку проекта реконструкции производственной базы .

Об этом сообщается в материале проекта "Наши деньги".

"В этом году должны спроектировать реконструкцию производственной базы комбината специальных строительных конструкций и открытого полигона изготовления сборных железобетонных изделий и сборку монтажных элементов по улице Промышленной в Нетешине", - говорится в сообщении.

Согласно техническому заданию, на объекте предполагается здание комбината спецстройконструкций, цеха изготовления железобетона и антикоррозионного покрытия, бетонный завод, трансформаторная подстанция, склады, пункты пропуска и другая инфраструктура.

Мощность будущего завода должна составлять 12000 куб. м железобетонных конструкций, 1400 тонн металлоконструкций и арматуры в год. Предполагается создание 350-380 рабочих мест.

"Призма" выиграла тендер, предложив самую низкую цену 22,65 млн грн, что на 37% меньше ожидаемой 36 млн грн. Компания объяснила низкую цену многолетним опытом, квалифицированным персоналом и использованием BIM технологий проектирования.

Оплата проектных работ растянется на полгода после их выполнения. Стоимость строительства завода пока не известна, но в смете предусмотрена зарплата рабочих в размере 32 тыс. грн при разряде сложности работ 3,8.

Строительство новых блоков на Хмельницкой АЭС

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Кабинет министров Украины уже утвердил разработанный Министерством энергетики законопроект, которым регулируются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также устанавливаются общие требования к проектированию и строительству.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года. Также Украина надеется подписать в июне соглашение о покупку двух ядерных реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС

13 апреля НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.