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Промышленность
Дата публикации

"Энергоатом" заказал за 23 млн грн проект собственного завода по производству железобетонных конструкций

"Энергоатом" заказал за 23 млн грн проект собственного завода по производству железобетонных конструкций
"Энергоатом" заказал за 23 млн грн проект собственного завода по производству железобетонных конструкций

НЭК "Энергоатом" планирует построить собственный завод по производству железобетонных конструкций и арматуры на территории Хмельницкой АЭС в городе Нетешин, для чего Хмельницкая АЭС 4 апреля заключила соглашение стоимостью 22,65 млн грн с ООО "Инновационная компания "Призма" на разработку проекта реконструкции производственной базы .

Об этом сообщается в материале проекта "Наши деньги".

"В этом году должны спроектировать реконструкцию производственной базы комбината специальных строительных конструкций и открытого полигона изготовления сборных железобетонных изделий и сборку монтажных элементов по улице Промышленной в Нетешине", - говорится в сообщении.

Согласно техническому заданию, на объекте предполагается здание комбината спецстройконструкций, цеха изготовления железобетона и антикоррозионного покрытия, бетонный завод, трансформаторная подстанция, склады, пункты пропуска и другая инфраструктура.

Мощность будущего завода должна составлять 12000 куб. м железобетонных конструкций, 1400 тонн металлоконструкций и арматуры в год. Предполагается создание 350-380 рабочих мест.

"Призма" выиграла тендер, предложив самую низкую цену 22,65 млн грн, что на 37% меньше ожидаемой 36 млн грн. Компания объяснила низкую цену многолетним опытом, квалифицированным персоналом и использованием BIM технологий проектирования.

Оплата проектных работ растянется на полгода после их выполнения. Стоимость строительства завода пока не известна, но в смете предусмотрена зарплата рабочих в размере 32 тыс. грн при разряде сложности работ 3,8.

Строительство новых блоков на Хмельницкой АЭС

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС,   она будет самой большой в Европе   и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Кабинет министров Украины уже утвердил разработанный Министерством энергетики законопроект, которым регулируются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также устанавливаются общие требования к проектированию и строительству.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года. Также Украина надеется подписать в июне соглашение о покупку двух ядерных реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС

13 апреля НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

Автор:
Татьяна Гойденко