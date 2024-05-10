"Енергоатом" замовив за 23 млн грн проект власного заводу з виробництва залізобетонних конструкцій

НЕК "Енергоатом" планує побудувати власний завод із виробництва залізобетонних конструкцій та арматури на території Хмельницької АЕС у місті Нетішин, для чого Хмельницька АЕС 4 квітня уклала угоду вартістю 22,65 млн грн із ТОВ "Інноваційна компанія "Призма" на розробку проекту реконструкції виробничої бази.

Про це повідомляється в матеріалі проєкту "Наші гроші".

"Цьогоріч мають спроектувати реконструкцію виробничої бази комбінату спеціальних будівельних конструкцій та відкритого полігону виготовлення збірних залізобетонних виробів і збирання монтажних елементів по вулиці Промисловій у Нетішині", - йдеться в повідомленні.

Згідно з технічним завданням, на об'єкті передбачається будівля комбінату спецбудконструкцій, цехи виготовлення залізобетону та антикорозійного покриття, бетонний завод, трансформаторна підстанція, склади, пункти пропуску та інша інфраструктура.

Потужність майбутнього заводу має становити 12 000 куб. м залізобетонних конструкцій, 1400 тонн металоконструкцій та арматури на рік. Передбачається створення 350-380 робочих місць.

"Призма" виграла тендер, запропонувавши найнижчу ціну 22,65 млн грн, що на 37% менше від очікуваної 36 млн грн. Компанія пояснила низьку ціну багаторічним досвідом, кваліфікованим персоналом та використанням BIM-технологій проектування.

Оплата проектних робіт розтягнеться на півроку після їх виконання. Вартість самого будівництва заводу поки не відома, але в кошторисі передбачено зарплату робітників у розмірі 32 тис. грн при розряді складності робіт 3,8.

Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Кабінет міністрів України вже затвердив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, яким регулюються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також встановлюються загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки. Також Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС.

13 квітня НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.