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Державний енерготрейдер "ЕКУ" відкриє дочірню компанію у Словаччині
Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" готується до створення дочірньої компанії у Словаччині - проведено тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг щодо реєстрації.
Про це стало відомо з системи Prozorro, передає ExPro.
Зазначається, що за результатами тендеру компанія "Кінстеллар Україна" надасть "ЕКУ" відповідні юридично-консультаційні послуги. Також у торгах брали участь такі компанії як ТОВ "Сі Ем Ес Райх-Рорвіг Хайнц" та Адвокатське об'єднання "Юридична фірма Астерс".
Дані у Prozorro свідчать про те, що кінцева пропозиція переможця склала 2,9 млн грн за відповідні послуги, що на 30% менше за очікувану вартість у 4,2 млн грн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
До предмету закупівлі включено широкий перелік послуг, зокрема:
- юридичний супровід отримання ліцензії на здійснення оптової торгівлі електричною енергією;
- реєстрація в податковому органі;
- юридичний супровід укладення обов’язкових договорів для участі на ринку електричної енергії;
- юридичний супровід переговорів та укладення договору оренди приміщення, з метою працевлаштування директора ДП (негромадянин Словаччини/ЄС) та інше.
Про ЕКУ
АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.
ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.
ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в Україні. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% компанії належить державі.
Нагадаємо, що ЕКУ відновлює цільовий імпорт електроенергії для промислових споживачів, які прагнуть зменшити тривалість планових обмежень енергопостачання.
Повідомлялося, що в квітні компанія збільшила імпорт в 1,5 рази, щоб забезпечити потреби енергосистеми і своїх споживачів.
Додамо, що чистий прибуток ЕКУ за 2023 рік становить 148,9 млн грн. Це в 4 рази перевищує показник 2022 року (33,9 млн грн). При цьому відрахування у державний бюджет складають 209,4 млн грн.
Фото: ua.depositphotos.com