Державний енерготрейдер "ЕКУ" відкриє дочірню компанію у Словаччині

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" готується до створення дочірньої компанії у Словаччині - проведено тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг щодо реєстрації.

Про це стало відомо з системи Prozorro, передає ExPro.

Зазначається, що за результатами тендеру компанія "Кінстеллар Україна" надасть "ЕКУ" відповідні юридично-консультаційні послуги. Також у торгах брали участь такі компанії як ТОВ "Сі Ем Ес Райх-Рорвіг Хайнц" та Адвокатське об'єднання "Юридична фірма Астерс".

Дані у Prozorro свідчать про те, що кінцева пропозиція переможця склала 2,9 млн грн за відповідні послуги, що на 30% менше за очікувану вартість у 4,2 млн грн.

До предмету закупівлі включено широкий перелік послуг, зокрема:

юридичний супровід отримання ліцензії на здійснення оптової торгівлі електричною енергією;

реєстрація в податковому органі;

юридичний супровід укладення обов’язкових договорів для участі на ринку електричної енергії;

юридичний супровід переговорів та укладення договору оренди приміщення, з метою працевлаштування директора ДП (негромадянин Словаччини/ЄС) та інше.

Про ЕКУ

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в Україні. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% компанії належить державі.

Нагадаємо, що ЕКУ відновлює цільовий імпорт електроенергії для промислових споживачів, які прагнуть зменшити тривалість планових обмежень енергопостачання.

Повідомлялося, що в квітні компанія збільшила імпорт в 1,5 рази, щоб забезпечити потреби енергосистеми і своїх споживачів.

Додамо, що чистий прибуток ЕКУ за 2023 рік становить 148,9 млн грн. Це в 4 рази перевищує показник 2022 року (33,9 млн грн). При цьому відрахування у державний бюджет складають 209,4 млн грн.

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