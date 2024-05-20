Государственный энерготрейдер "ЭКУ" откроет дочернюю компанию в Словакии

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" готовится к созданию дочерней компании в Словакии - проведен тендер на закупку юридически-консультационных услуг по регистрации.

Об этом стало известно из системы Prozorro.

Отмечается, что по результатам тендера, компания "Кинстеллар Украина" предоставит "ЭКУ" соответствующие юридически-консультационные услуги. Также в торгах принимали участие такие компании, как ООО "Си Эм Эс Райх-Рорвиг Хайнц" и Адвокатское объединение "Юридическая фирма Астерс".

Данные в Prozorro свидетельствуют о том, что конечное предложение победителя составило 2,9 млн грн за соответствующие услуги, что на 30% меньше ожидаемой стоимости в 4,2 млн грн.

В предмет закупки включен широкий перечень услуг, в частности:

юридическое сопровождение получения лицензии на осуществление оптовой торговли электрической энергией;

регистрация в налоговом органе;

юридическое сопровождение заключения обязательных договоров для участия рынка электрической энергии;

юридическое сопровождение переговоров и заключение договора аренды помещения с целью трудоустройства директора ГП (негражданин Словакии/ЕС) и другое.

Об ЭКУ

АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) – национальная энерготрейдинговая компания, которая предлагает комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами.

ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии.

ЭКУ учредила первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, ныне вторую по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% ВВП Украины. 100% компании принадлежит государству.

Напомним, что ЭКУ возобновляет целевой импорт электроэнергии для промышленных потребителей, стремящихся снизить продолжительность плановых ограничений энергоснабжения.

Сообщалось, что в апреле компания увеличила импорт в 1,5 раза, чтобы обеспечить потребности энергосистемы и потребителей.

Чистая прибыль ЭКУ за 2023 год составляет 148,9 млн грн. Это в 4 раза превышает показатель 2022 года (33,9 млн грн). При этом отчисления в государственный бюджет составляют 209,4 млн грн.

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