"Энергетическая компания Украины" увеличила чистую прибыль в 4 раза

Чистая прибыль АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) за 2023 год составляет 148,9 млн. грн. Это в 4 раза превышает показатель 2022 года (33,9 млн грн). При этом отчисления в государственный бюджет составляют 209,4 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе ЭКУ.

В компании уточнили, что данные за 2022 год – это данные, которые были зафиксированы за 5 месяцев 2022 года, с начала коммерческой деятельности компании.

Отмечается, что 80% от чистой прибыли компании за 2023 год ЭКУ направит на выплату дивидендов государству. Эта сумма составит 119,1 млн. грн. Еще 90,3 млн грн составляют налоги и сборы компании по итогам работы в 2023 году. Таким образом, суммарные отчисления ЭКУ в государственный бюджет превысят 209,4 млн. грн.

ЭКУ укрепляет свои позиции на рынке, расширяя клиентскую базу и линейку рыночных продуктов. В то же время, растет экономический эффект, который создает компания для государства в сегменте рынка электроэнергии, где раньше государство почти не было представлено", - отметил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко.

Справка

ЭКУ – национальная энерготрейдинговая компания, 100% которой принадлежит государству. Она предлагает комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами.

Предприятие создано в 2022 году без привлечения или передачи государственных активов или имущества. Доходы формируются за счет высокотехнологичных трейдинговых продуктов и инструментов.

Напомним, государственный энерготрейдер ЭКУ создала первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, к которой присоединился крупнейший в стране производитель электроэнергии - Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Отметим, что именно в "Энергоатоме" ЭКУ закупала электроэнергию, продаваемую на экспорт до ракетных ударов России по объектам энергетики в Украине 10 октября 2022 года, из-за которых такой экспорт был остановлен.