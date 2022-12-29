"Энергетическая компания Украины" вернула "Энергоатому" 500 млн грн финансовой помощи

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") вернул "Энергоатому" 500 млн грн финансовой помощи в соответствии с условиями договора.

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Об этом сообщает пресс-служба АО "ЭКУ".

Отмечается, что АО "ЭКУ" приступило к коммерческой деятельности в наиболее конкурентном сегменте энергетики – трейдинге энергоресурсами с августа 2022 года. За период 5 месяцев с начала своей деятельности компания выполнила поставленные перед ней задачи:

деятельность предприятия является прибыльной;

государство получило дополнительный доход от трейдинга энергоресурсами и за счет увеличения конкуренции на рынке;

государственный НАЭК "Энергоатом" получил дополнительный гарантированный сбыт ресурса АЭС по рыночным ценам;

государство вышло в лидеры в сфере экспорта электроэнергии – его доля составляла около 45% к моменту прекращения экспорта в октябре;

государственные компании НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" благодаря работе гострейдера на экспортном направлении получили доход в 2,7 млрд. грн.

"Для нашей компании, как государственного энерготрейдера, конкурирующего с мощными частными игроками, принципиально важно показать энергетическому рынку Украины, что АО "ЭКУ" выполняет свои обязательства перед стратегическими партнерами при всех вызовах. Мы также создали первую государственную балансирующую группу с участием НАЭК" "Энергоатом" для оптимизации работы государственной генерации. Усилили позиции государства на экспортных направлениях", – отметил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

По его словам, работа компании в 2022 году обеспечила надежный фундамент для усиления конкурентной позиции государства на внутренних и внешних энергетических рынках, который планируется развивать дальше.

Отметим, что государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" создал первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, к которой присоединился крупнейший в стране производитель электроэнергии - Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Напомним, что именно в "Энергоатоме" ЭКУ закупает электроэнергию, продаваемую на экспорт до ракетных ударов России по объектам энергетики в Украине 10 октября, из-за которых такой экспорт был остановлен. При этом недавно ЭКУ протестовала возможность уже импорта электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы.