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Категория
Энергетика
Дата публикации

"Энергетическая компания Украины" вернула "Энергоатому" 500 млн грн финансовой помощи

"Энергетическая компания Украины" вернула "Энергоатому" 500 млн грн финансовой помощи

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") вернул "Энергоатому" 500 млн грн финансовой помощи в соответствии с условиями договора.

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Об этом сообщает пресс-служба АО "ЭКУ".

Отмечается, что АО "ЭКУ" приступило к коммерческой деятельности в наиболее конкурентном сегменте энергетики – трейдинге энергоресурсами с августа 2022 года. За период 5 месяцев с начала своей деятельности компания выполнила поставленные перед ней задачи:

  • деятельность предприятия является прибыльной;
  • государство получило дополнительный доход от трейдинга энергоресурсами и за счет увеличения конкуренции на рынке;
  • государственный НАЭК "Энергоатом" получил дополнительный гарантированный сбыт ресурса АЭС по рыночным ценам;
  • государство вышло в лидеры в сфере экспорта электроэнергии – его доля составляла около 45% к моменту прекращения экспорта в октябре;
  • государственные компании НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" благодаря работе гострейдера на экспортном направлении получили доход в 2,7 млрд. грн.

"Для нашей компании, как государственного энерготрейдера, конкурирующего с мощными частными игроками, принципиально важно показать энергетическому рынку Украины, что АО "ЭКУ" выполняет свои обязательства перед стратегическими партнерами при всех вызовах. Мы также создали первую государственную балансирующую группу с участием НАЭК" "Энергоатом" для оптимизации работы государственной генерации. Усилили позиции государства на экспортных направлениях", – отметил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

По его словам, работа компании в 2022 году обеспечила надежный фундамент для усиления конкурентной позиции государства на внутренних и внешних энергетических рынках, который планируется развивать дальше.

Отметим, что государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" создал первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, к которой присоединился крупнейший в стране производитель электроэнергии - Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Напомним, что именно в "Энергоатоме" ЭКУ закупает электроэнергию, продаваемую на экспорт до ракетных ударов России по объектам энергетики в Украине 10 октября, из-за которых такой экспорт был остановлен. При этом недавно ЭКУ протестовала возможность уже импорта электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы.

Автор:
Светлана Манько