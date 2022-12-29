"Енергетична компанія України" повернула "Енергоатому" 500 млн грн фінансової допомоги

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") повернув "Енергоатому" 500 млн грн. фінансової допомоги у відповідності до умов договору.

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Про це повідомляє пресслужба АТ "ЕКУ".

Зазначається, що АТ "ЕКУ" розпочало комерційну діяльність у найбільш конкурентному сегменті енергетики – трейдингу енергоресурсами з серпня 2022 року. За період 5 місяців з початку своєї діяльності компанія виконала поставлені перед нею задачі:

діяльність підприємства є прибутковою;

держава отримала додатковий дохід від трейдингу енергоресурсами та за рахунок збільшення конкуренції на ринку;

державний НАЕК "Енергоатом" отримав додатковий гарантований збут ресурсу АЕС за ринковими цінами;

держава вийшла в лідери у сфері експорту електроенергії – її частка складала близько 45% до моменту припинення експорту в жовтні;

державні компанії НАЕК "Енергоатом", НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" завдяки роботі держтрейдера на експортному напрямі отримали дохід у 2,7 млрд грн.

"Для нашої компанії, як державного енерготрейдера, який конкурує з потужними приватними гравцями, принципово важливо показати енергетичному ринку України, що АТ "ЕКУ" виконує свої зобов’язання перед стратегічними партнерами попри всі виклики. Ми також створили першу державну балансуючу групу за участі НАЕК "Енергоатом" для оптимізації роботи державної генерації. Посилили позиції держави на експортних напрямах", - зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

За його словами, робота компанії в 2022 році забезпечила надійний фундамент для посилення конкурентної позиції держави на внутрішніх та зовнішніх енергетичних ринках, який планують розвивати надалі.

Зазначимо, державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" створив першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, до якої приєднався найбільший у країні виробник електроенергії - Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Нагадаємо, що саме в "Енергоатому" ЕКУ закуповує електроенергію, яку продавала на експорт до ракетних ударів Росії по об'єктах енергетики в Україні 10 жовтня, через які такий експорт було зупинено. При цьому нещодавно ЕКУ протестувала можливість вже імпорту електроенергії з Європи задля стабілізації енергосистеми.