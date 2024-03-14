"Енергетична компанія України" збільшила чистий прибуток у 4 рази

Чистий прибуток АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) за 2023 рік становить 148,9 млн грн. Це в 4 рази перевищує показник 2022 року (33,9 млн грн). При цьому відрахування у державний бюджет складають 209,4 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі ЕКУ.

У компанії уточнили, що дані за 2022 рік – це ті дані, які були зафіксовані за 5 місяців 2022 року, від початку комерційної діяльності компанії.

Зазначається, що 80% від чистого прибутку компанії за 2023 рік ЕКУ спрямує на виплату дивідендів державі. Ця сума складе 119,1 млн грн. Ще 90,3 млн грн становлять податки та збори компанії за підсумками роботи в 2023 році. Таким чином, сумарні відрахування ЕКУ до державного бюджету перевищать 209,4 млн грн.

"ЕКУ зміцнює свої позиції на ринку, розширюючи клієнтську базу і лінійку ринкових продуктів. Водночас зростає економічний ефект, який створює компанія для держави в сегменті ринку електроенергії, де раніше держава майже не була представлена", - зазначив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко.

Довідка

ЕКУ – національна енерготрейдингова компанія, 100% якої належить державі. Вона пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

Підприємство створено у 2022 році без залучення чи передачі державних активів або майна. Доходи формуються за рахунок високотехнологічних трейдингових продуктів та інструментів.

Нагадаємо, державний енерготрейдер ЕКУ створила першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, до якої приєднався найбільший у країні виробник електроенергії - Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Зазначимо, що саме в "Енергоатому" ЕКУ закуповувала електроенергію, яку продавала на експорт до ракетних ударів Росії по об'єктах енергетики в Україні 10 жовтня 2022 року, через які такий експорт було зупинено.