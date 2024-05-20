В "Укренерго" анонсували введення графіків відключень світла впродовж всієї доби 21 травня

З 00:00 21 травня та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомило "Укренерго".

Зазначається, що графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

На Київщині зменшать вуличне освітлення в темну пору доби

У Київській області збираються зменшити вуличне освітлення у вечірній та нічний час, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні штабу Ради оборони області.

За словами Кравченка, він звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність", – додав начальник Київської ОВА.

Обмеження електропостачання будуть влітку, восени та взимку

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він підкреслив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени, та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися, і як показує зима, ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

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