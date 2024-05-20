В "Укрэнерго" анонсировали введение графиков отключений света 21 мая

С 00:00 21 мая в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

Отмечается, что графики могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

Информацию, когда будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Главной причиной применения мер ограничений являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

На Киевщине уменьшат уличное освещение в темное время суток

В Киевской области собираются снизить уличное освещение в вечернее и ночное время, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Соответствующее решение принято на заседании штаба Совета обороны области.

По словам Кравченко, он обратился в органы местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом по поводу необходимости бережливого использования наружного освещения.

"Рекламные вывески, подсветки фасадов у кафе и магазинов, освещение торговых залов – это все прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам – общая ответственность", – добавил начальник Киевской ОВА.

Ограничения электроснабжения будут летом, осенью и зимой

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, полностью избежать отключений света пока не удастся - ограничения будут продолжаться летом, осенью и зимой.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - заявил Кудрицкий.

Однако он подчеркнул, что полностью избежать отключений пока не получится. Вынужденные ограничения будут продолжаться в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой.

"До тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - добавил Кудрицкий.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились, и как показывает зима, мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любому сценарию", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

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