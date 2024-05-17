Уряд виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської і Трипільської ТЕС

Під час засідання уряду 17 травня було вирішено виділити понад 1,5 млрд гривень на відбудову двох теплових електростанцій, а саме Зміївської та Трипільської, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, 726 млн грн з резервного фонду державного бюджету отримала державна компанія "Центренерго", а ще 826 млн грн виділили з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - наголосив високопосадовець.

ТЕС знищені внаслідок атаки РФ

11 квітня країна- агресор РФ вкотре атакувала Україну ракетами й дронами. Її цілями стали здебільшого об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині. Вона підлягає відновленню, проте через загрозу атак з боку Росії та брак ППО відновлення ТЕС - це марна справа.

ПАТ "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

В "Укренерго" наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.