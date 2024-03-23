Украина планирует начать установку ядерных реакторов из Болгарии в июне

Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов для Хмельницкой АЭС с Болгарией, чтобы компенсировать потерю энергомощностей оккупированной РФ Запорожской АЭС.

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Об этом сообщил Reuters глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российского производства, которое Киев хочет импортировать из Болгарии.

Болгария хочет увеличить цену за оборудование

"Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются... и я думаю, что где-то в июне у нас будет результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования", - сказал Котин.

Он сообщил, что поставил задачу строительной организации и руководству Хмельницкой АЭС подготовиться к монтажу до июня.

По его словам, если оборудование будет доставлено вовремя и в полном объеме, "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы на новом реакторе через два-три года, потому что необходимо время для изготовления турбины для блока. В настоящее время "Энергоатом" ведет переговоры с компанией General Electric.

Второй реактор будет установлен позже, но Котин не назвал конкретные сроки.

Он сказал, что Болгария раньше выставляла цену двух реакторов на уровне 600 миллионов долларов, но София стремится увеличить цену на оборудование, которое кроме Болгарии можно купить только в России.

«Существует постоянное желание болгарской стороны извлечь большую выгоду для себя, чем эти 600 миллионов долларов, и чем больше времени проходит, тем выше цены они озвучивают, но мы все еще сосредоточены на цене в 600 миллионов долларов», - подчеркнул Котин.

Он сообщил, что "Энергоатом" также намерен построить еще два реактора на Хмельницкий АЭС на базе американского реактора AP-1000, а в начале апреля компания начнет бетонировать два новых блока.

Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.