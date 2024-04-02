Правительство одобрило законопроект о строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Министерством энергетики законопроект, которым регулируются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также устанавливаются общие требования к проектированию и строительству.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Следующим шагом станет рассмотрение законопроекта "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции" и одобрение его Верховной Радой.

Строительство двух новых атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 миллионов киловатт-часов в год, а отпуск – на 15 415 миллионов киловатт-часов в год.

"Атомная генерация на сегодняшний день производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей, без использования средств из государственного бюджета Украины

На ХАЭС планируют построить четыре энергоблока

В этом году планируется начало строительства еще четырех блоков на Хмельницкой атомной электростанции, два из которых – по современной американской технологии AP1000. После этого Хмельницкая АЭС станет мощнее временно оккупированной Запорожской АЭС.

Украинская сторона ведет тесное сотрудничество с американской Westinghouse по двум проектам: строительство 3-го и 4-го блоков по технологии ВВЭР-1000, а также построение еще двух реакторов типа АР1000.

В декабре 2023 года "Энергоатом" подписал соглашение с американской компанией Westinghouse на приобретение оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн или 16,4 млрд грн.

Первый энергоблок АР1000 американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС может начать работу в 2028-2029 гг. Она должна стать самой мощной в Украине, ведь реакторы этого образца выдают почти 1200 МВт.