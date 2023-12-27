"Энергоатом" купил у Westinghouse оборудование для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн

ГП "НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с американской компанией Westinghouse на приобретение оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн или 16,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Отмечается, что "Энергоатом" покупает у Westinghouse Electric Company оборудование для внедрения ядерной установки АР1000.

Согласно справке о заключении соглашения о закупке этого оборудования, само соглашение, маршрутное письмо и преддоговорная переписка имеют гриф "Коммерческая тайна".

Оборудование для ядерной установки АР1000 должно быть поставлено до 30 ноября 2027 года. Оно будет установлено в Нетешине Хмельницкой области.

Для начала строительства АЭС с реакторами АР1000 в Украине почти ничего не готово

По словам бывшего члена коллегии Госатомрегулирования Ольги Кошарной, технико-экономического обоснования проекта АР-1000 на ХАЭС до сих пор нет.

"ТЭО должно пройти процедуру государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности и другие экспертизы. То есть, не существует законодательных оснований покупать дорогостоящее оборудование сейчас. Но руководство "Энергоатома" и Минэнерго этих мелочей не учитывают...", - отметила она на своей странице в соцсети.

Также Кошарная напомнила, что нужно сделать для нового строительства энергоблоков на АЭС:

Разработать ТЭО. Согласовать ТЭО с ДИЯРА, ЦОИВ и получить постановление правительства – 1,5 года;

Пройти процедуру трансграничных консультаций с заинтересованными государствами в соответствии с Конвенцией ЕСПО – от 1 до 2-х лет;

Разработать законопроект о размещении, проектировании и строительстве. Согласовать с ЦОИВ, рассмотреть на КМУ и направить в ВРУ – 0,5 года;

Проектирование с привлечением Westinghouse реакторной установки – минимум год.

Получение разрешения от Госатомрегулирования на строительство – заявление от оператора плюс пакет документов с предварительным отчетом по анализу безопасности, рабочим проектом и т.д., заключения государственной экспертизы по ЯРБ и комплексной экспертизы – минимум 1,5 года.

Подготовка площадки, рытье котлованов, заливка фундаментов – 3 года.

В целом, как отмечает эксперт, к началу строительства АЭС с реакторами АР1000 в Украине нужно будет готовиться около семи лет.

Сотрудничество между ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse

Напомним, 17 декабря 2023 года президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и главный исполнительный директор американской компании Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

В соответствии с решениями КМУ и заключенными между ГП "НАЭК Энергоатом" и Westinghouse Electric Company меморандумами, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000.

По словам Патрика Фрагмана, разработка АР1000 считается одной из наиболее многообещающих в мире.