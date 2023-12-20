В "Энергоатоме" дали прогноз, когда будет запущен первый энергоблок Westinghouse АР1000 на ХАЭС

Первый энергоблок АР1000 американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС может приступить к работе в 2028-2029 гг. Он должен стать самым мощным в Украине, ведь реакторы этого образца выдают почти 1200 МВт.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Строится такой энергоблок около пяти лет. Таким образом, в 2028-2029 годах, если все будет хорошо, он будет подключен к энергосистеме Украины", - сказал Котин.

Глава "Энергоатома" добавил, что технология АР1000 признана самой безопасной в мире.

Отметим, что в настоящее время четыре энергоблока с технологией AP1000 работают в Китае, устанавливая рекорды производительности. Еще шесть строятся в Китае, один реактор AP1000 работает на АЭС Вогтль в американском штате Джорджия, а второй близится к завершению строительства.

Сотрудничество Westinghouse и "Энергоатома"

Напомним, 22 ноября 2021 года "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

2 июня 2022 года "Энергоатом" Westinghouse подписали соглашение о строительстве на территории Украины по технологии АР1000 еще четырех энергоблоков атомных электростанций.

17 декабря 2023 года "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

В соответствии с решениями КМУ и заключенными между "Энергоатомом" и Westinghouse меморандумами, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, заключенные между "Энергоатомом" и Westinghouse договоренности являются мощным шагом на пути энергонезависимости Украины и ее безуглеродного будущего.

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