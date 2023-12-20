У "Енергоатомі" дали прогноз, коли буде запущений перший енергоблок Westinghouse АР1000 на ХАЕС

Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр. Він має стати найпотужнішим в Україні, адже реактори цього зразка видають майже 1200 МВт.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Будується такий енергоблок приблизно п'ять років. Таким чином, у 2028-2029 роках, якщо все буде добре, він буде підключений до енергосистеми України", - сказав Котін.

Голова "Енергоатому" додав, що технологію АР1000 наразі визнано найбезпечнішою у світі.

Зазначимо, що наразі чотири енергоблоки з технологією AP1000 працюють у Китаї, встановлюючи рекорди продуктивності. Ще шість будуються в Китаї, один реактор AP1000 працює на АЕС Вогтль в американському штаті Джорджія, а другий наближається до завершення будівництва.

Співпраця Westinghouse і "Енергоатому"

Нагадаємо, 22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

2 червня 2022 року "Енергоатом" Westinghouse підписали угоду про будівництво на території України за технологією АР1000 ще чотирьох енергоблоків атомних електростанцій.

17 грудня 2023 року "Енергоатом" та Westinghouse уклали контракт про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.

Загалом, відповідно до рішень КМУ та укладених між "Енергоатомом" та Westinghouse меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, укладені між "Енергоатомом" та Westinghouse домовленості є потужним кроком на шляху енергонезалежності України та її безвуглецевого майбутнього.

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