Армия РФ ударила по Украине дронами: в Харькове есть попадания и пострадавшие, в Днепре повреждены инфраструктурные объекты (ФОТО)

В Пасхальную ночь армия РФ ударила по Украине дронами: из 24 силы ПВО сбили 23 “шахеда”. В Харькове прилет ударного БПЛА был по частному сектору, пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. В Днепре повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка, возникли пожары.

ПВО уничтожило 23 из 24 вражеских "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, этой ночью россияне запустили для атаки 24 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 с северного и южного направлений. Районы пусков – Курская область РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение оккупантов ночью отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БПЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В Днепре повреждены инфраструктурные объекты

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью враг атаковал область "шахедами". Военные уничтожили 12 беспилотников в регионе: по одному в Криворожском и Никопольском районах, еще 10 – в Днепровском.

Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты и возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

В Слобожанской общине разбиты два автомобиля, зацепило и магазин.

Кроме того, с вечера терроризировали русские войска и Никопольщину. Пять раз применили ударные дроны разных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Армия РФ атаковала дронами Харьков

ГСЧС сообщило, что ночью враг цинично ударил беспилотниками по частному сектору Основянского района Харькова. В результате взрыва пострадали жилые дома и другие дворовые застройки.

В результате обстрела пострадали 5 человек, среди них - ребенок.

По двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.

В Харьковской прокуратуре заявляют, что в результате очередной атаки россиян по Харькову пострадали шесть человек, среди них три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка.

У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пяти других пострадавших – острая реакция на стресс. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате падения обломков беспилотника в частном жилищном секторе произошел пожар. Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в 16:25 4 мая Индустриальный район Харькова оккупанты обстреляли ракетой С-300, произошло возгорание цеха гражданского предприятия, частных домов, хозяйственных построек. Пострадали шесть человек, все работники предприятия.

Также ударам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины.

Российские оккупанты артиллерией обстреляли село Александровку. Пострадали пять домохозяйств, повреждены дома, хозяйственные постройки. В части села отсутствовал свет, повреждены энергосети.

В селе Борщева в результате обстрела горел дом.

В селе Слобожанское в результате обстрела погиб 49-летний гражданский мужчина.

В результате обстрела КАБ села Черкасские Тишки Харьковского района повреждена газовая труба. Пострадала 75-летняя женщина.

Враг на протяжении суток нанес 345 ударов по Запорожской области

За сутки россияне 345 раз ударили по Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов.

Как сообщается, враг нанес три авиационных удара по Орехову и Роботиному.

148 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Белогорье и Новодаровку. 9 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Роботино

Отмечается, что 185 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новодаровки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Верхней Терсы, Павловки.

За сутки поступило шесть сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Херсонщины

За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под ударами оказались Антоновка, Понятовка, Станислав, Приднепровское, Ингулец, Томина Балка, Инженерное, Садовое, Берислав и Михайловка.

Повреждены две многоэтажки и частный дом. Зафиксированы попадания в учебное заведение и частный автомобиль.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

В Николаевской области захватчики трижды за вечер обстреляли Очаков

В субботу, 4 мая, российские войска совершили три артиллерийских обстрела Очакова Николаевской области, сообщает Николаевская областная государственная администрация.

"Вчера в 20:36, 21:16, 22:06 враг наносил удары из артиллерии по Очакову. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Сумской области насчитали 11 взрывов

Россияне ночью совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов, сообщили в телеграмме Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

"Середино-Будская община: враг ударил из РСЗО (4 взрыва). Хотинская община: совершен обстрел из миномета (4 взрыва). Шалыгинская община: зафиксирован обстрел из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на Великописаревскую общину россияне сбросили 3 мины.

Кроме того, ночью враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно люди не пострадали.

В Донецкой области двое погибших

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Новогродовской общине в Галицыновке разрушен 1 дом, повреждено еще 8; в Михайловке повреждено предприятие. В Новоалександровке Гродовской общины разрушено админздание, еще одно повреждено. В Курахово повреждены 2 дома. В Украинской Селидовской общине повреждено здание и админздание. В Покровске от ракетных ударов погибли 2 человека, поврежден дом.

В Лиманской общине обстреляны Терны и Ямполевка. В Тарасовке Ильиновской общины повреждены 4 дома.

В Торецке поврежден дом. В Часовоярской общине ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект.