Армія РФ вдарила по Україні дронами: у Харкові є влучання і постраждалі, у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти (ФОТО)

У Великодню ніч армія РФ вдарила по Україні дронами: з 24 сили ППО збили 23 “шахеди”. У Харкові приліт ударного БпЛА був по приватному сектору, постраждало 5 осіб, зокрема одна дитина. У Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка, виникли пожежі.

ППО знищила 23 з 24 ворожих "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, цієї ночі росіяни запустили для атаки 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з північного та південного напрямків. Райони пусків - Курська область РФ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад окупантів вночі відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 23 ударних БПЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі ворог атакував область "шахедами". Бійці ПВК "Схід" знищили 12 безпілотників у регіоні: по одному у Криворізькому та Нікопольському районах, ще 10 - у Дніпровському.

Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти та виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин.

Крім того, з вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок.

На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Армія РФ атакувала дронами Харків

ДСНС повідомило, що вночі ворог цинічно вдарив безпілотниками по приватному сектору Основ’янського району Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови.

У результаті обстрілу постраждало 5 людей, серед них - дитина.

За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м.

У Харківській прокуратурі заявляють, що внаслідок чергової атаки росіян по Харкову постраждали шість людей, серед них троє жінок, двоє чоловіків і 8-річна дівчинка.

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих - гостра реакція на стрес. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Унаслідок падіння уламків безпілотника у приватному житловому секторі сталась пожежа. Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, о 16:25 4 травня Індустріальний район Харкова окупанти обстріляли ракетою С-300, відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватних будинків, господарчих споруд. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства.

Також ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.

Російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п‘ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

У селі Борщова внаслідок обстрілу горів будинок.

У селі Слобожанське внаслідок обстрілу загинув 49-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу КАБ села Черкаські Тишки Харківського району пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

Ворог упродовж доби завдав 345 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби росіяни 345 разів вдарили по Запорізькій області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Як повідомляється, ворог завдав три авіаційних ударів по Оріхову та Роботиному.

148 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Білогір’я та Новодарівку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине

Зазначається, ️що 185 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Павлівки.

За добу надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти атакували 10 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби російські війська здійснили обстріли 10 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав та Михайлівка.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та приватний будинок. Зафіксовані влучання у навчальний заклад та приватний автомобіль.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

На Миколаївщині загарбники тричі за вечір обстріляли Очаків

У суботу, 4 травня, російські війська здійснили три артилерійські обстріли Очакова Миколаївської області, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

"Учора о 20:36, 21:16, 22:06 ворог завдавав ударів з артилерії по Очакову. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

На Сумщині нарахували 11 вибухів

Росіяни вночі здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів, повідомили в Телеграмі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

"Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи). Хотінська громада: здійснено обстріл з міномету (4 вибухи). Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з крупнокаліберного кулемету", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на ️Великописарівську громаду росіяни скинули 3 міни .

Крім того, вночі ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали.