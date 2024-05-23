Украинские природоохранные организации выступили против достройки Хмельницкой АЭС

Ряд природоохранных организаций Украины выступили с общим заявлением, в котором призвали власти отказаться от планов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщают в Центре экологических инициатив "Экодия".

Там напомнили, что законопроект по достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС находится на стадии рассмотрения в Верховной Раде Украины. Его принятие является ключевым для начала основных строительных работ и реализации проекта в целом.

Аргументы организаций против достройки ХАЭС

1. Для достройки планируется использовать старое российское оборудование.

Достройкой энергоблоков занимается Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Предполагается размещение реакторных установок типа ВВЭР-1000, основную часть оборудования для которых планируют купить в Болгарии. Это оборудование было изготовлено в России для АЭС "Белене" и остается на складах в Болгарии после остановки проекта в 2012 году.

Кроме того, реакторы ВВЭР-1000 серии 466Б не полностью соответствуют современным стандартам безопасности, разработанным Ассоциацией регуляторов Западной Европы для "отложенных проектов". Они не учитывают принципы безопасности, разработанные после 1980-х годов.

2. Оценка строительства в 1,7 миллиарда евро выглядит нереалистичной.

По мнению экспертов экологических организаций, стоимость сооружения ХАЭС 3 и 4, оцененная в 1,7 миллиарда евро, выглядит нереалистичной в свете глобальных тенденций. Последние европейские проекты демонстрируют значительный рост стоимости и продолжительности строительства атомных энергоблоков. К примеру, стоимость строительства энергоблока Фламанвиль-3 во Франции выросла с 3,2 до 12,4 миллиардов евро с 2007 года, и проект все еще не завершен.

Подобные проблемы наблюдаются и на АЭС Моховце в Словакии. Финансироваться проект должен за счет "Энергоатома", поэтому его стоимость должна быть заложена в тариф на отпуск электроэнергии и покрываться за счет украинских потребителей.

3. Достройка ХАЭС может оказать негативное влияние на экосистему реки Горынь.

В летние периоды, когда температура повышается, ХАЭС уже сейчас вынуждена использовать дополнительную воду для охлаждения реакторов из реки Горынь. Поэтому без проведения детальной оценки водообеспечения всего региона, с учетом одновременной работы четырех энергоблоков ХАЭС, нет оснований утверждать, что данный проект не окажет негативного влияния как на экосистему Горыни, так и на регион в целом, и гарантировать безопасную работу реакторов.

4. В законопроекте о достройке ХАЭС не учтено текущее состояние сооружений, построенных еще в 1980-х годах и остававшихся незавершенными более 30 лет. Нет также оценки влияния на окружающую среду, как это предусмотрено законом.

Отсутствие прозрачной информации о планах модернизации и адаптации существующих объектов, а также состояние конструкций и компонентов, которые оставались без надлежащего обслуживания в течение длительного времени, повышает риски проекта. Особую обеспокоенность вызывает вопрос безопасности в условиях военного конфликта, поскольку Украина занимает лишь 30 место из 45 стран по Индексу ядерной безопасности.

В общей сложности против строительства официально выступили 19 природоохранных организаций.

"На основании приведенных фактов, общественные организации призывают Верховную Раду Украины и Президента Украины прекратить дальнейшее рассмотрение и одобрение Закона о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС", - говорится в заявлении.

Организации аргументируют, что проект противоречит национальным интересам Украины, представляет угрозу энергетической безопасности страны и может иметь серьезные экологические и экономические последствия.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

В то же время, Галущенко спрогнозировал, что на достройку четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС понадобится 4 года.

Что известно о законопроекте о достройке ХАЭС

Напомним, что в начале апреля правительство одобрило разработанный Министерством энергетики законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции". Документом определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также общие требования к проектированию и строительству.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей без использования средств из государственного бюджета Украины.

В то же время, Украина рассчитывает подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС, сообщал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Речь идет о реакторах российского производства из недостроенной АЭС "Белене".

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

В целом Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все они будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую потенциально смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Подготовка к строительству пятого и шестого энергоблоков на Хмельницкой АЭС началась в апреле 2024 года. НАЭК "Энергоатом" и компания из США Westinghouse приступили к проекту строительства по американской технологии АР1000.

АР1000 – это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже несет повреждения, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без никакого риска аварий.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что срок строительства одного блока составляет ориентировочно 4-5 лет, а его стоимость – около 5 миллиардов долларов.

В настоящее время на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Они, как отметили на электростанции, частично переведены на американское ядерное топливо. Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.