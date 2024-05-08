На Южноукраинской АЭС готовятся строить новые энергоблоки

"Энергоатом" начинает подготовительные работы по строительству новых энергоблоков на Южноукраинской АЭС.

Об этом объявил и. о. главы правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время рабочей поездки на ПАЭС 7 мая 2024 года.

Он сообщил, что на Южноукраинской АЭС, где в настоящее время эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5 по технологии АР1000 Westinghouse.

По его словам, учитывая срочные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, необходимо начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т.д.

"Напомню, что согласно Энергетической стратегии Украины до 2050 года нам нужно обладать 24 ГВт атомных мощностей", – заявил Котин.

Также Котин отметил, что указанные подготовительные работы и все расходы на строительство новых атомных энергоблоков производятся за счет средств "Энергоатома". Средства государственного и местных бюджетов, а также средства или оборудование, направленные на восстановление отечественной энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских обстрелов, "Энергоатомом" не используются.

Недавно стало известно, что возле Южноукраинской АЭС хотят построить комплекс по производству тепловыделяющих сборок для энергоблоков АЭС.

Также напомним, что правительство одобрило законопроект о строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Так, в апреле 2024 года "Энергоатом" и американская компания Westinghouse уже приступили к проекту строительства на ХАЭС пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

ГИЯРУ продлила срок 1-го энергоблока ПАЭС на десять лет

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила срок эксплуатации первого энергоблока Южноукраинской АЭС на десять лет, до 2 декабря 2033 года.

По истечению этих 10 лет эксплуатации 1-й энергоблок ПАЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, который работает 50 лет.

Первый энергоблок ПАЭС был введен в эксплуатацию в 1982 году и должен был работать до 2027 года. Однако президент "Энергоатома" Петр Котин рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составлять не менее 60 лет.

Отметим, Германия передала Украине оборудование на сумму 14,6 млн евро, которое позволит модернизировать системы физической защиты Ровенской и Южноукраинской АЭС.