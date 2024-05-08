На Південноукраїнській АЕС готуються будувати нові енергоблоки

"Енергоатом" розпочинає підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС.

Про це оголосив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час робочої поїздки на ПАЕС 7 травня 2024 року.

Він повідомив, що на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки № 4 та № 5 за технологією АР1000 Westinghouse.

За його словами, враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, необхідно розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо.

"Нагадаю, що згідно з Енергетичною стратегією України до 2050 року нам потрібно мати 24 ГВт атомних потужностей", – заявив Котін.

Також Котін зауважив, що зазначені підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються за рахунок коштів "Енергоатома". Кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення вітчизняної енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, "Енергоатомом" не використовуються.

Нещодавно стало відомо, що біля Південноукраїнської АЕС хочуть побудувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок для енергоблоків АЕС.

Також нагадаємо, що уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Так, у квітні 2024 року "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse вже розпочали проєкт будівництва на ХАЕС п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

ДІЯРУ продовжила термін 1-го енергоблоку ПАЕС на десять років

Додамо, що Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Південноукраїнської АЕС на десять років, до 2 грудня 2033 року.

Після завершення тих 10 років експлуатації енергоблок №1 ПАЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років.

Перший енергоблок ПАЕС був введений в експлуатацію 1982 року і повинен був працювати до 2027 року. Проте президент "Енергоатому" Петр Котін розраховує, що термін експлуатації більшості діючих атомних енергоблоків може становити щонайменше 60 років.

Зазначимо, Німеччина передала Україні обладнання на суму 14,6 млн євро, яке дасть змогу модернізувати системи фізичного захисту Рівненської та Південноукраїнської АЕС.