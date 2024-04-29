Топ-10 компаній: як змінилися заробітки лідерів енергетичного сектору України

За даними Індексу Опендатабота, сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України склав майже 750 млрд грн. Половина компаній, що потрапили до топу — державні, ще 4 належать групі СКМ Ріната Ахметова. Лідером другий рік поспіль залишається "Д.Трейдинг", яка входить до групи СКМ.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Які енергетичні компанії потрапили до рейтингу?

За даними Індексу Опендатабота, лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулого року. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році — 688,45 млрд грн.

До цьогорічного рейтингу потрапили 5 державних компаній та 4 компанії, які входять до групи СКМ Ріната Ахметова. Ще одна компанія — ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" — належить Нелі Костенко.

Як зауважують в "Опендатабот", 8 компаній з топу займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві — торгівлею газом.

4 компанії Ахметова заробили 262,48 млрд грн

"Лідер групи незмінний два роки поспіль — компанія "Д.Трейдинг", яка входить до групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно до 2022: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ріната Ахметова.

Так, компанія "Київські енергетичні послуги" збільшила свій дохід у 1,5 рази, а компанія "Дніпровські енергетичні послуги" — на третину порівняно з 2022 роком.

Аналітики зазначають, що "Дніпровські енергетичні послуги" отримали найбільший приріст прибутку — у 2,5 рази — серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

"А ось четверта компанія групи СКМ — ДТЕК Західенерго — навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн", - зауважують в "Опендатабот".

Загалом сукупний дохід 4 компаній, які належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу топ-10 енергетичного Індексу Опендатабота.

Дохід державних енергетичних компаній

Крім того, до рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло 5 компаній, якими володіє держава, проте лише двом вдалося збільшити свій дохід минулоріч.

Так, "Укргідроенерго" збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК "Енергоатом" — на 15%.

Як зазначають в "Опендатабот", компанія Укргідроенерго отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній Індексу — 17,3 млрд грн.

"Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення", - наголошують аналітики.

Натомість дохід державного "Укренерго" за рік майже не змінився — понад 82 млрд грн.

"Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: "Нафтогаз України" — на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" — на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023 — 10,29 млрд грн загалом", - повідомляють в "Опендатабот".

Там додають, що останнє місце топу посідає ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК", власником якої є Неля Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

ДТЕК необхідно $350 млн на відновлення ТЕС

Виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За даними керівництва ДТЕК, завдані збитки приблизно оцінюються у 250 млн доларів, ще 100 млн необхідні на проведення робіт. Для порівняння, торік компанія зазнала дещо меншої шкоди, і витратила 110 млн доларів на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.

Зазначається, що у 2023 році ця сума покривалася власним коштом, але зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів. Наприклад, отримання деталей та складових з європейських енергетичних об’єктів, і наразі перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.