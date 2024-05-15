Київ першим в Україні запустив портал для захисників та захисниць: які послуги доступні

Київ став першим українським містом, що запустило сервіс “Портал Захисників та Захисниць”, наразі він працює в режимі бета-версії . Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

“Цей інноваційний сервіс спростить багато процесів і забезпечить безбар'єрний онлайн-доступ до міських послуг та сервісів для киян-Захисників та киянок-Захисниць, а також їхніх родин та родин загиблих”, - написала чиновниця.

За її словами, головне призначення порталу - запровадити універсальний гнучкий сервіс, який допоможе зробити взаємодію захисників та захисниць з міськими установами більш оперативною та максимально безбар'єрною.

Хонда наголосила, що сервіс працює за принципом “єдиного вікна”, вирішуючи таким чином проблему розпорошеності інформації про послуги, пільги та додаткові гарантії. Натепер на порталі вже доступні 40 послуг (соціальні, медичні, освітні тощо), перші 10 з яких уже можна оформити онлайн.

“Користувачам буде необхідно один раз пройти реєстрацію і підтвердити свою особу. Після цього в особистому кабінеті вони зможуть бачити всі послуги, пільги та додаткові гарантії від столиці, а також через зручний інтерфейс одразу подавати заявки на оформлення доступних онлайн-послуг”, - розповіла посадовиця.

Зазначається, що портал має сертифікати, передбачені вимогами до захисту інформації у воєнний час.

“Створення такої системи – це складний, поступовий процес. Цей унікальний проєкт суттєво покращить доступ до інформації та взаємодію з органами державної та міської влади”, – зазначив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Які онлайн-сервіси доступні для українських захисників

Нагадаємо, що у застосунку “Дія” планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції. Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що до бета-тестування можуть бути залучені: учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники війни; постраждалі учасники Революції гідності; члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; члени сім'ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці.

Нагадаємо також, що у квітні Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України запустили онлайн-платформу для військовослужбовців “Військовий асистент”. Сервіс покликаний полегшити процес подачі рапортів, заяв та інших офіційних документів.

На ресурсі доступні понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних потреб військовослужбовців – від отримання відпустки, одержання грошової допомоги до звільнення зі служби. Шаблони у форматах DOC, DOCX та PDF створені, щоб мінімізувати помилки та зменшити затримки із затвердженням документів.

Наприкінці лютого Міноборони оголосило про розробку спільно з Міністерством цифрової трансформації мобільного застосунку "Армія+". Він покликаний автоматизувати та зробити зручним подання військовими рапортів та виконання іншої паперової рутини, на яку вони зараз витрачають дуже багато часу.

Очікується, що у "Армії+" будуть електронне посвідчення захисника, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотного зв'язку, аби держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних, а також навчальні онлайн-курси для саморозвитку.