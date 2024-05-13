На Київщині запустили електронну оплату за проїзд у маршрутних автобусах

Приватбанк та Visa впровадили можливість безготівкової оплати у приміських маршрутних автобусах міста Києва та Київської області. Маршрут "Київ – Боярка" став першим, на якому за проїзд тепер можна сплачувати електронно.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що технологічною основою оплати є інноваційне рішення від Приватбанку "Термінал" на основі технології Visa Tap to Phone, яке дозволяє підприємцям з легкістю долучитися до цифрової економіки, просто встановивши застосунок на смартфон.

Повноцінний POS-термінал

Рішення "Термінал" ПриватБанк у партнерстві з компанією Visa запустив в Україні ще у 2021 році.

Застосунок працює на основі технології Visa Tap to Phone, що перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційних систем Android та IOS, обладнані NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал з такими самими суворими протоколами захисту.

Грошові операції здійснюються на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, що присвоює кожній транзакції динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.

"Технологія Tap to Phone – це простий та водночас зручний спосіб долучитися до цифрової економіки для мікро- і малих підприємців, які традиційно залежать від готівки. Це фінансово вигідне рішення спроможне забезпечити клієнтам безконтактну оплату, значно спрощуючи ведення бізнесу у будь-якому місці, у будь-який час", – зазначила Світлана Чирва, віцепрезидентка і регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

"Відтепер для підключення до справжнього еквайрингу нічого не потрібно додатково робити і чекати. Повноцінним POS-терміналом може стати звичайний смартфон. І це дуже вигідне рішення, тому що немає жодних фіксованих комісій та абонплат", – повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку Сергій Макаренко.

"Ми довго міркували над тим, як зменшити "готівкове навантаження" на наш бізнес та роботу водіїв, а також дати пасажирам вибір способу оплати за проїзд, що особливо актуально для молоді. Розглянули всі наявні варіанти на ринку еквайрингу та обрали для себе мобільний застосунок "Термінал" як більш сучасну та зручну технологію безготівкової оплати. За досить короткий термін кількість оплат перевищила відмітку 7000 транзакцій, – говорить директорка автотранспортного підприємства Олена Ругаль.

Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном

Нагадаємо, українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал" від Приватбанку, який дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone, до кінця травня 2024 року прийматимуть платежі без комісій.

Наприкінці жовтня минулого року Приватбанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу. На сьогодні, Приватбанк - єдиний банк в Україні, який має застосунок для iPhone.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч. Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).