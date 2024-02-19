Підприємці збільшують прийом платежів через смартфони: які сфери у лідерах

Українські підприємці все частіше вибирають для прийому оплати за товари та послуги зручний банківський сервіс, який дозволяє використовувати у якості POS-терміналу власний смартфон. За рік кількість активних користувачів додатку “Термінал” від державного Приватбанку зросла у 5 разів.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що за останній рік кількість торговців, що завантажили додаток “Термінал” Приватбанку та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 до 48 тисяч, а загалом додаток встановили вже 83 тисячі клієнтів.

“Додаток “Термінал” став проривним рішенням для українського бізнесу за роки війни, проста для інсталяції технологія дозволяє налаштувати прийом безготівкових платежів за лічені хвилини та бути зручними для клієнта і конкурентоспроможними та ринку", - відзначив Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку.

Він нагадав, що Україна - третя країна в Європі та сьома у світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише iPhone”.

ТОП 5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон:

Торгівці на продовольчих та промислових ринках;

Крамниці товарів для дому;

Продуктові крамниці;

Салони краси;

Кафе та ресторани.

За даними Приватбанку, у 2023 році за допомогою “Терміналу” українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через “Термінал” та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч.

Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

Як повідомляють у Приватбанку, кожний четвертий з активних користувачів “Терміналу” - понад 12 тисяч підприємців - підключив та постійно користується сервісом програмного реєстратора розрахункових операцій ПРРО “Каса”, який працює безпосередньо в додатку.

Такий сервіс вже врахований до тарифу з еквайрингу: 1,3% від транзакції для користувачів додатку “Термінал”.

Раніше повідомлялося, що відтепер бізнес-клієнти Приватбанку мають можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості. Оновлений функціонал мобільного банку для бізнес-клієнтів “Приват24 для бізнесу” дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.