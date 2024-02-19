Предприниматели увеличивают прием платежей через смартфоны: какие сферы в лидерах

Украинские предприниматели все чаще выбирают для приема оплаты за товары и услуги удобный банковский сервис, позволяющий использовать в качестве POS-терминала свой смартфон. За год количество активных пользователей приложения "Терминал" от государственного ПриватБанка выросло в 5 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что за последний год количество торговцев, загрузивших приложение "Терминал" Приватбанка и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, выросло почти в пять раз с 14 до 48 тысяч, а в целом приложение установили уже 83 тысячи клиентов.

"Приложение "Терминал" стало прорывным решением для украинского бизнеса за годы войны, простая для инсталляции технология позволяет настроить прием безналичных платежей в считанные минуты и быть удобными для клиента и конкурентоспособными и рынка", - отметил Сергей Макаренко, руководитель направления торгового эквайринга Приватбанка.

Он напомнил, что Украина – третья страна в Европе и седьмая в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только iPhone”.

ТОП 5 предпринимателей и бизнесов, которые чаще всего используют прием оплаты через смартфон:

Торговцы на продовольственных и промышленных рынках;

Магазины товаров для дома;

Продуктовые магазины;

Салоны красоты;

Кафе и рестораны.

По данным Приватбанка, в 2023 году с помощью Терминала украинцы оплатили 7,8 миллионов покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через Терминал и смартфон лидируют продуктовые магазины - почти 600 тыс в год, и общепита - 420 тысяч.

Самый средний чек - в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

Как сообщают в Приватбанке, каждый четвертый из активных пользователей Терминала - более 12 тысяч предпринимателей - подключил и постоянно пользуется сервисом программного регистратора расчетных операций ПРРО Касса, который работает непосредственно в приложении.

Такой сервис уже учтен в тарифе по эквайрингу: 1,3% от транзакции для пользователей приложения Терминал.

Ранее сообщалось, что теперь бизнес-клиенты Приватбанка имеют возможность прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные сведения. Обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов “Приват24 для бизнеса” позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные сведения, как и раньше, но и создавать новые сведения и производить платежи к ним.