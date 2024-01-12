Количество "касс в смартфоне" увеличилось в 4 раза: как штрафуют за неиспользование РРО

1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО) наложила Налоговая за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год. Количество "касс в смартфоне" увеличилось в 4 раза, а традиционных РРО уменьшилось на 5%.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество штрафов за неиспользование РРО

Отмечается, что 29753 штрафа за нарушение при использовании П/РРО на общую сумму 1,65 млрд грн наложила на предпринимателей Государственная налоговая служба (ГНС) за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год.

"Более чем на половину указанной суммы - 988,15 млн грн - предпринимателей оштрафовали в августе. Именно за этот месяц было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году - всего 1640, но выписано наибольшее количество штрафов - 3336", - отмечают в "Опендатабот" .

В Украине работает 287,4 тысячи РРО и 554,6 тысячи ПРРО

По данным "Опендатабот", 287,4 тысячи РРО и 554,6 тысячи ПРРО работает в Украине по состоянию на начало декабря 2023 года. Всплеск установок ПРРО в 2023 году пришелся на сентябрь - +15% в месяц.

Аналитики считают, что это связано с отменой моратория в октябре на проверки наличия кассовых аппаратов, введенного в начале полномасштабного вторжения.

В украинской компании по автоматизации заведений Постер отмечают, что большинство предпринимателей до последнего было не готово к возвращению проверок.

"Многие предприниматели ждали до последнего, объясняя это тем, что не впервые мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября — в 1,5-2 раза от обычного. Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что около трети бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября", - отмечает Родион Ерошек, CEO и совладелец Poster.

Как подчеркивают в "Опендатабот", в настоящее время количество "касс в смартфоне" почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО уменьшилось на 5%.

"Несмотря на такой стремительный рост, на ПРРО сейчас приходится только 29% от общего количества чеков. Однако год к году их становится больше: для сравнения, в 2021 году доля чеков ПРРО составляла лишь 2,7%", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в общей сложности 6,62 млрд чеков на общую сумму 2,3 трлн грн было выписано за 11 месяцев текущего года. Общая сумма чека по П/РРО выросла в 1,5 раза к 2021 году.

Заметим, с 1 октября бизнес должен использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).

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