Урезанная упрощенка, РРО для всех и прогрессивный НДФЛ: главные налоговые идеи Нацстратегии доходов

Delo разобралось, какие изменения в налогах ожидаются в связи с принятием Национальной стратегии доходов, и какими могут быть последствия для налогоплательщиков.

Под конец 2023 года Кабинет министров утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Это объемный комплексный документ, который является своеобразным планом реформ в налоговой и таможенной сферах. Данные реформы, в свою очередь, направлены на то, чтобы искоренить коррупцию в фискальных органах, повысить эффективность администрирования налоговых и таможенных платежей, а также увеличить поступления в государственный бюджет.

Проще говоря, нацстратегия отображает те шаги, которые позволят Украине мобилизовать внутренние ресурсы и увеличить доходную базу госбюджета в условиях сокращения внешнего (международного) финансирования.

По данным Минфина

Появление стратегии не было неожиданностью. Она является одним из структурных маяков в рамках кредитной программы, которую одобрил для Украины Международный валютный фонд (МВФ) в начале 2023 года. В Меморандуме с МВФ изначально было указано, что украинская власть должна выполнить этот "маяк" до конца 2023 года. Тем не менее, документ вызвал целый шквал эмоций и критики со стороны представителей бизнеса и экспертов.

Что из себя представляет Нацстратегия в принципе

Национальная стратегия доходов занимает почти 150 страниц. Анализ всего документа от начала до конца – непростая задача. Да и в этом нет особого смысла. Потому что почти половина стратегии посвящена пространным и декларативным планам, которые направлены на усиление "добросовестности" налогового администрирования, на повышение прозрачности деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, на сближение украинского законодательства с европейским, на повышение доверия к фискальным органам.

Проанализируем кратко структуру нацстратегии и более подробно остановимся на тех пунктах, которые затрагивают вопросы налогообложения (изменение ставок, расширение налоговой базы и т.д.).

В целом стратегия охватывает три больших блока:

Очистка от коррупции ГНС и ГТС, кадровая перезагрузка и пересмотр подходов к мотивации сотрудников в том числе, повышение доверия к этим органам со стороны налогоплательщиков, усиление IT-составляющей в работе фискальных структур; Изменение налоговой политики в части налогообложения доходов физлиц и бизнеса (реформа упрощенной системы, НДФЛ и налога на прибыль), в сфере непрямых налогов (НДС и акцизы), а также внедрение налогообложения виртуальных активов;

Обновление таможенной политики, которое заключается в более рациональном применении льгот при налогообложении импорта, в гармонизации таможенного законодательства Украины и ЕС, в усилении правоохранительной функции таможенных органов (больше полномочий в рамках борьбы с контрабандой и ужесточение ответственности за подобные нарушения).



Чего ждать налогоплательщикам – физлицам и бизнесу

Изменения в налогообложении, которые должны произойти до 2030 года, довольно масштабные.

1. Реформирование упрощенной системы налогообложения, которое заключается в следующем:

Юридические лица не смогут использовать упрощенку. Для них предусмотрен переходный период: в течение трех лет ставка единого налога для компаний, которые работают на третьей группе, вырастет с 3%/5% до 18%;

Физлица, избравшие вторую и третью группу единого налога, будут объединены в одну новую группу. Для этой группы будет введена вариативная шкала налога с разбросом ставок от 3% до 17% дохода;



Предприниматели первой группы вместо фиксированного налога тоже будут платить налог исходя из полученного дохода;



Кассовые аппараты (фискализация) станут обязательным условием ведения любого бизнеса;



Все плательщики единого налога будут вынуждены вести товарный учет. Правда, в облегченной форме, если сравнивать с учетом для предпринимателей на общей системе налогообложения;



Всем предпринимателям, годовой оборот которых превышает 1 млн грн, предстоит регистрироваться плательщиками НДС.



2. Изменение модели налогообложения доходов физлиц. Оно предусматривает:

Внедрение прогрессивной шкалы ставок НДФЛ (стандартная ставка на данный момент – 18%) с максимальным уровнем налога, который будет достигать 36-54% дохода для отдельных категорий налогоплательщиков;

Ревизия льгот по НДФЛ и прочих специальных условий налогообложения;



Обновление системы налоговых вычетов (возврат уплаченных налогов), связанных с расходами налогоплательщиков на развитие личного трудового потенциала, обучение детей, создание/расширение собственного бизнеса, лечение и т.д.



3. Усовершенствование механизма налогообложения прибыли предприятий. Оно сводится в основном к тому, что налог на прибыль в Украине будет взиматься по тем же принципам, что и в ЕС (в том числе, это касается налогообложения дивидендов, роялти, процентов и прибыли КИК), а большинство льгот для плательщиков налога на прибыль будут упразднены.

4. Реформы в сфере НДС и акцизов. Суть изменений тоже заключается в том, что правила взимания НДС и акцизов в Украине будут максимально приближены к европейским. В том числе, произойдет инвентаризация и ликвидация НДС-льгот, а ставки акцизов на топливо, алкогольные и табачные изделия будут и дальше расти.

5. Пересмотр подходов к налогообложению недвижимости. Вместо начисления налога исходя из площади объекта недвижимости базой налогообложения станет оценочная стоимость имущества.

6. Урегулирование вопросов, связанных с налогообложением виртуальных активов. Первоочередная задача – провести с привлечением международных партнеров в течение 2024 года анализ различных вариантов налогообложения виртуальных активов. Когда будет понятно, какая налоговая модель для крипторынка подходит под украинские реалии, появится проект поправок в Налоговый кодекс.

По данным Минфина

Позиция Минфина, депутатов и экспертов

Представители Министерства финансов и депутаты уверяют в том, что стратегия доходов – своеобразная дорожная карта реформ. То есть, это не означает, что заложенные в ней инициативы целиком и полностью трансформируются в законодательные нормы.

Все пункты стратегии будут публично обсуждаться, а реализация налоговых изменений будет возможна исключительно после создания качественных государственных (налоговых и таможенных – ред.) органов. Сергей Марченко министр финансов (заявление, сделанное в ходе обсуждения нацстратегии, которое прошло 3 января)

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что этот документ запускает "профессиональную дискуссию" и пообещал учесть предложения и замечания, которые поступят от экспертов и бизнеса.

А замечаний действительно немало. Критики нацстратегии сомневаются в том, что кадровая очистка налоговой и таможни поможет победить коррупцию в этих органах и повысить прозрачность их работы; недовольны усилением регуляторного и фискального давления на налогоплательщиков; опасаются инициатив по демонтажу действующей упрощенной системы и по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ; обеспокоены тем, что озвученные планы по реформированию налоговой системы в Украине приведут не к увеличению налоговых поступлений, а к росту "теневого" сектора экономики.

Значительное количество норм Национальной стратегии доходов слишком агрессивны для восстановления экономики страны. Правительство забыло известную парадигму: чем больше доля доходов бизнеса и граждан, которую государство собирает в качестве налогов, тем ниже темпы экономического роста. Комплекс предложенных мер по повышению ставок и увеличению базы налогообложения обойдется бизнесу и гражданам как минимум в 3-4% ВВП. Это чрезвычайный рост налогов и налоговой нагрузки за все годы независимости Украины. Вячеслав Черкашин cтарший аналитик Института социально-экономической трансформации (ISET)

Впрочем, если Минфин и депутаты обещают, что готовы дискутировать и слушать мнения "со стороны", хочется надеяться, что так и будет. Например, эксперты Экономической экспертной платформы, в состав которой входит 14 аналитических центров, уже подготовили свои рекомендации в отношении нацстратегии.

В частности, они предлагают:

более обстоятельно подойти к вопросу перезагрузки налоговой и таможни, чтобы действительно искоренить коррупционные проявления в этих ведомствах; отказаться от озвученной модели реформирования упрощенной системы, так как такой подход поставит под угрозу существование многих предпринимателей (они просто не смогут вытянуть на своих плечах налоговую нагрузку);

не внедрять прогрессивную шкалу НДФЛ, так как этот шаг станет стимулом для уклонения от уплаты налогов;

не давать ГНС право без решения суда арестовывать счета и имущество плательщиков, у которых есть налоговые долги.



Ну и в целом, эксперты почти единогласно советуют депутатам не заниматься слепым копированием норм международного (европейского) законодательства. Зарубежный опыт следует переносить в украинские реалии только после тщательного анализа и грамотной адаптации.