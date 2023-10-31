Приватбанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу

Приватбанк 31 жовтня оголосив про запуск технології безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для своїх клієнтів по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що із запуском Tap to Pay на iPhone клієнти Приватбанку можуть приймати безконтактні платежі особисто, використовуючи лише iPhone та додаток "Термінал" iOS - без необхідності в POS-терміналі чи будь якому додатковому обладнанні.

Ця функція надає продавцям простий, безпечний та конфіденційний спосіб приймати безконтактні платежі з дебетових та кредитних карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

"Ми раді запустити Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні, щоб надати просте та безпечне рішення, яке пропонує більшу гнучкість у прийомі платежів, для бізнесу будь-якого розміру - від вуличних торговців до великих рітейлерів, - відзначив Герхард Бьош, голова правління Приватбанку.

Як працює Tap to Pay на iPhone

Клієнти Приватбанку можуть почати використовувати Tap to Pay на iPhone всього за кілька хвилин прямо в додатку "Термінал" iOS, завантаживши його з Apple App Store на iPhone XS або новішої версії.

Після простої та зрозумілої процедури реєстрації все, що потрібно зробити продавцю, щоб почати приймати платежі - це відкрити додаток "Термінал" на своєму iPhone, ввести суму покупки та попросити клієнта піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

Технологія Apple Tap to Pay на iPhone використовує вбудовані функції iPhone, щоб зберегти конфіденційність і безпеку як бізнес-даних, так і даних клієнтів.

"За лічені хвилини ви зможете приймати безконтактні платежі, використовуючи лише iPhone. Ми впевнені, що цей сервіс буде зручним для всіх типів бізнесу, від роздрібних магазинів до перукарень і продуктових кіосків, таксистів і ринкових торговців, – зазначив Євген Заіграєв, член правління Приватбанку з питань МСБ.

Він додав, що розроблений Приватбанком додаток "Термінал" для iPhone - це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дозволяє не тільки приймати безконтактні платежі з карток Visa та Mastercard, але також реєструвати касові операції, створювати та фіскалізувати чеки та передавати інформацію податковим органам."

Нагадаємо, бізнес активно використовував "Термінал" під час блекаутів восени та взимку. Адже під час відключення електрики платити безконтактними картками та гаджетами можна через додаток "Термінал", а також за допомогою платіжного QR коду та Приват24.