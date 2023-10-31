ПриватБанк запустил Tap to Pay на iPhone для предпринимателей и бизнеса

Приватбанк объявил о запуске технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для своих клиентов по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что с запуском Tap to Pay на iPhone клиенты ПриватБанка могут принимать бесконтактные платежи лично, используя только iPhone и приложение " Терминал " iOS - без необходимости в POS-терминале или любом дополнительном оборудовании.

Эта функция предоставляет продавцам простой, безопасный и конфиденциальный способ принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков.

"Мы рады запустить Tap to Pay на iPhone для предпринимателей и бизнеса в Украине, чтобы придать простое и безопасное решение, которое предлагает большую гибкость в приеме платежей, для бизнеса любого размера – от уличных торговцев до крупных ритейлеров, – отметил Герхард Беш, председатель правления ПриватБанка.

Как работает Tap to Pay на iPhone

Клиенты ПриватБанка могут начать использовать Tap to Pay на iPhone всего за несколько минут прямо в приложении "Терминал" iOS, загрузив его из Apple App Store на iPhone XS или более поздней версии.

После простой и понятной процедуры регистрации все, что нужно сделать продавцу, чтобы начать принимать платежи – это открыть приложение "Терминал" на своем iPhone, ввести сумму покупки и попросить клиента преподнести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу, чтобы завершить оплату.

Технология Apple Tap to Pay на iPhone использует встроенные функции iPhone, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность как бизнес-данных, так и данных клиентов.

"За считанные минуты вы сможете принимать бесконтактные платежи, используя только iPhone. Мы уверены, что этот сервис будет удобен для всех типов бизнеса, от розничных магазинов до парикмахерских и продуктовых киосков, таксистов и рыночных торговцев, – отметил Евгений Заиграев, член правления Приватбанка из вопросов МПБ.

Он добавил, что разработанное Приватбанком приложение "Терминал" для iPhone - это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать бесконтактные платежи с карт Visa и Mastercard, но также регистрировать кассовые операции, создавать и фискализовать чеки и передавать информацию налоговым органам."

Напомним, бизнес активно использовал "Терминал" во время блекаутов осенью и зимой. Ведь при отключении электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение "Терминал", а также с помощью платежного QR кода и Приват24.