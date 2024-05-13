В Киевской области запустили электронную оплату за проезд в маршрутных автобусах

Приватбанк и Visa ввели возможность безналичной оплаты в пригородных маршрутных автобусах города Киева и Киевской области. Маршрут "Киев – Боярка" стал первым, на котором за проезд теперь можно оплачивать электронно.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что технологической основой оплаты является инновационное решение от Приватбанка " Терминал " на основе технологии Visa Tap to Phone, позволяющее предпринимателям с легкостью приобщиться к цифровой экономике, просто установив приложение на смартфон.

Полноценный POS-терминал

Решение "Терминал" ПриватБанк в партнерстве с компанией Visa запустил в Украине еще в 2021 году.

Приложение работает на основе технологии Visa Tap to Phone, превращающей современные смартфоны или планшеты на базе операционных систем Android и IOS, оборудованные NFC-чипом, в полноценный POS-терминал с такими же строгими протоколами защиты.

Денежные операции осуществляются на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами, присваивающей каждой транзакции динамическую криптограмму ("токен"), которую невозможно использовать повторно, а мобильные девайсы обеспечивают дополнительный уровень биометрической аутентификации.

"Технология Tap to Phone – это простой и одновременно удобный способ приобщиться к цифровой экономике для микро- и малых предпринимателей, которые традиционно зависят от наличных денег. Это финансово выгодное решение способно обеспечить клиентам бесконтактную оплату, значительно упрощая ведение бизнеса в любом месте, в любом месте". в любое время", – отметила Светлана Чирва, вице-президент и региональная менеджерка Visa в Украине и Молдове.

"Отныне для подключения к настоящему эквайрингу ничего не нужно дополнительно делать и ждать. Полноценным POS-терминалом может стать обычный смартфон. И это очень выгодное решение, потому что нет никаких фиксированных комиссий и абонплат", – сообщил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

"Мы долго размышляли над тем, как уменьшить "наличную нагрузку" на наш бизнес и работу водителей, а также дать пассажирам выбор способа оплаты за проезд, что особенно актуально для молодежи. Рассмотрели все имеющиеся варианты на рынке эквайринга и выбрали для себя мобильное приложение" Терминал как более современную и удобную технологию безналичной оплаты. За достаточно короткий срок количество оплат превысило отметку 7000 транзакций, – говорит директор автотранспортного предприятия Елена Ругаль.

Украинские предприниматели смогут принимать безналичные оплаты смартфоном

Напомним, украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги приложение "Терминал" от Приватбанка, позволяющего использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone, до конца мая 2024 будут принимать платежи без комиссий.

В конце октября прошлого года Приватбанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала. На сегодняшний день, Приватбанк – единственный банк в Украине, который имеет приложение для iPhone.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму свыше 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины - почти 600 тыс. в год, и общепит - 420 тысяч. Самый средний чек - в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).