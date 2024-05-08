Как технологии меняют финансовые услуги в Украине. Рассказывает Светлана Чирва, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове

Многие годы Украина остается хабом по предоставлению финансовых услуг для 17 стран мира. Это правило осталось неизменным и после 24 февраля 2022 года. Сейчас украинский офис Visa представляют около 150 специалистов. Это менеджеры, технические специалисты и т.д. Они обеспечивают бесперебойную работу банков и финансового сектора по всем странам региона. Небольшая часть команды работает за границей. О том, как изменились финансовые услуги в Украине во время войны, какие технологии влияют на банковский сектор в стране, готова ли наша финтех-индустрия к масштабированию продуктов в рамках евроинтеграции в интервью Delo.ua рассказывает Светлана Чирва, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове.

О вызовах во время полномасштабной войны

Светлана, расскажите, как после 24 февраля изменилась ситуация на украинском рынке для Visa? Какие первоочередные задачи решала ваша команда?

– После полномасштабного вторжения в финансовой индустрии появились новые вызовы. Первоочередными задачами для нас стали сохранение команды и продление предоставления сервисов нашим партнерам.

Дело в том, что Украина является хабом предоставления финансовых услуг для 17 стран. Поэтому мы должны поддерживать сервис не только для Украины, но и для всех других стран нашего региона.

Также важно было обеспечить непрерывную работу платежных сервисов, предоставляемых с помощью Visa. В этот период мы активно помогали банкам и дублировали их физическую инфраструктуру.

Так, например, вместе с ПриватБанком мы ввели облачный сервис. Visa Cloud Connect. Все эти задачи – безопасность людей и обеспечение стабильной работы сервисов – остаются ключевыми и сегодня.

За два года войны около 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу. Какие проблемы украинцев за границей пришлось решать?

- Те украинцы, которые во время войны временно переехали в другие страны и проживают там, даже сегодня пользуются картами Visa украинских банков. С первого дня нам важно было обеспечить работу этих карт, даже если срок их действия уже истек. Мы нашли решение с помощью партнеров и банков. Еще в начале войны мы анонсировали, что держатели карт могут беспрепятственно пользоваться ими и дальше без дополнительных проверок. Сегодня уже существует сервис доставки карт за границу. Поэтому клиент может открыть карту онлайн, заказать и получить новую физическую карту.

В целом, уровень диджитализации в Украине очень высок. Многие сервисы появились еще в период пандемии ковида. Поэтому, к примеру, можно просто провести дистанционную идентификацию клиентов. Все это помогло финансовому сектору быстро приспособиться к жизни в условиях полномасштабной войны и обеспечить необходимый уровень предоставления услуг украинцам, в том числе за рубежом.

О технологиях для бизнеса и покупателей

Поговорим об электронной коммерции. Во время войны украинцы за границей или иностранцы заказывают товары hand madе. Так что перспективы для развития украинской онлайн-торговли довольно интересны. Расскажите какие перспективные технологии могут применять предприниматели и покупатели, чтобы, например, расчеты проходили безопасно и без ошибок?

– Мне кажется, что наиболее важными сервисами, которыми пользуются наши граждане, является перевод средств. Visa стала одной из компаний, которая помогала PayPal зайти в Украину, чтобы беспрепятственно переводить деньги в нашу страну или за границу. Также быстрый безопасный и надежный перевод средств обеспечивает наша технология Visa D irect, то есть переводы с карты на карту, которую мы продолжаем активно развивать в Украине, предлагая переводы через мобильный телефон, пополнение собственной карты с помощью кошелька ApplePay и GooglePay, Request to Pay .

Что касается электронной коммерции, то главной задачей является наладить безопасность проведения транзакции. Поэтому Visa много работает над внедрением разных решений в этом направлении.

Мы гордимся тем, что впервые в мире именно в Украине вместе с ПриватБанком внедрили Digital A uthorization F ramework. Это многоэтапный процесс проведения проверок, позволяющий убедиться, что транзакции проходят слаженно и продавец получил деньги от клиента. Такой процесс происходит с помощью токенов. Клиент однажды подписывает свою карту. Затем операция не требует дополнительных действий и проходит в безопасном режиме.

Поскольку мы упомянули о токенах, то отмечу, что распространение технологии Visa Token Service является одним из наших приоритетов. Благодаря этой технологии код карты меняется на шифр, который мы называем токен. Этот подход позволяет усилить защиту персональных данных клиента и его платежей и делает невозможным перехват карточных данных. Даже если представить, что токен был украден, совершить транзакцию невозможно, а значит, это максимально усиливает безопасность платежей.

Несколько лет назад расчеты смартфонами, кольцами, брелоками стали очень популярны. Но было и опасение, что технологии NFC опасны, поскольку мошенники могут украсть данные или деньги с небольшого расстояния. По вашему мнению, имеют ли технологии NFC перспективы для дальнейшего развития?

– По данным Visa, Украина занимает пятое место в мире по проникновению оплаты токенами по состоянию на декабрь 2023 года. Это означает, что токенизированные транзакции очень популярны среди украинцев.

Если говорить о бесконтактной оплате с помощью токенизированных транзакций, следует понимать, что эта технология имеет высокую защиту, поскольку отвечает всем международным стандартам, например, таким как EMV 3-D Secure, проходит оценку рисков внутри Visa (risk score) и постоянно совершенствуется. Так, сейчас в Украине мы активно сотрудничаем с участниками рынка и НБУ по внедрению Strong Customer Authentication (SCA), задача которой – усилить уровень аутентификации.

В случае бесконтактных оплат также есть лимиты на проведение транзакций. К примеру, потребитель приходит в магазин и покупает товары на относительно небольшую сумму, условно, 300-400 гривен. При расчете покупатель должен приложить к терминалу карточку, смартфон. Эта операция в рамках лимита проходит без подтверждения. В случае, когда потребитель осуществляет транзакции на большую сумму, нежели лимиты, такие операции нужно подтвердить. То есть, есть определенные уровни безопасности, которые настроены уже годами и постоянно улучшаются.

Чтобы вообще у людей не возникало проблем при проведении таких транзакций, их нужно учить правильно использовать свои гаджеты, ответственно настраивать лимиты в интернет-банкинге. Это важно, поскольку сегодня банки могут предлагать широкий спектр сервисов, которые помогают клиенту контролировать его финансовые действия. Например, люди самостоятельно могут увеличивать или уменьшать лимиты для расчета в интернет-магазине, переводах и т.п. Если человек понимает свое финансовое поведение, тогда он знает, сколько денег тратит во время онлайн-шопинга или обычного похода в магазин за продуктами. Тогда покупатель может четко настроить свои лимиты для расчетов, что, в свою очередь, создает дополнительную защиту от потенциально возможного мошенничества.

Аналогичный подход к защите денег работает в транспортных сервисах. Например, человек едет в метро или троллейбусе и дважды случайно использовал свой гаджет или карточку. Если установлен предел на такие транзакции, операция по оплате за проезд пройдет только один, а не два раза. Так что такой механизм как лимиты очень удобно использовать в повседневной жизни.

О будущем украинского финтеха и евроинтеграции

Украина уделяет особое внимание развитию технологий в финтехе. В частности, есть много финтех-стартапов, банки развивают финтех-инфраструктуру для приложений, идет усиление защиты данных и т.д. Как вы оцениваете состояние и перспективы украинского финтех-рынка? Какие планы развития продуктов Visa имеет в этом направлении в Украине?

- Действительно у нас очень развитая ИТ-отрасль. Поэтому многие решения по направлению финтеха Украина может экспортировать в другие страны мира. Такая практика уже существует: сначала технологии начинают в нашей стране, а дальше они получают возможности для роста за границей. Поэтому у наших финтех-сервисов есть большой потенциал для развития в Украине.

Наша команда также постоянно развивает новые технологии. В частности, три года назад была внедрена технология Tap to Phone. Если раньше человек мог только платить по телефону, теперь таким образом можно и принимать платежи. Первоначально эта технология работала только на смартфонах на базе Android, в октябре 2023 года такая возможность появилась и для телефонов на базе iOS. Это большой шаг вперед. Наша страна стала третьей в Европе и седьмой в мире, кто запустил Tap to Phone для iOS-гаджетов.

Теперь это решение должна развивать финтехиндустрия, чтобы технология стала массовой. В частности, украинские банки вводят Tap to Phone в своих инфраструктурах.

Также финтех-решения предоставляют множество возможностей для электронной коммерции. Например, есть такое решение как Click to Pay, которое также позволяет безопасно принимать платежи. Расчет идет на базе токенизированной технологии. После этого люди не должны повторно вводить свои персональные данные. То есть, если однажды была введена информация, она была зашифрована в виде токенов, далее эти данные автоматически подтягиваются при новых транзакциях.

Для реализации таких проектов также необходима помощь финтех-индустрии. Это и разработка веб-сайтов, и интеграция платежных решений. Такую работу, как правило, производит не банк, а финтех-компании. Поэтому важно, чтобы экосистема развивалась, появлялись новые стартапы. Это даст новый толчок для роста финтех-отрасли.

Украина находится на пути евроинтеграции и должна провести определенные реформы и ввести стандарты, чтобы разные отрасли экономики работали на одном уровне с требованиями ЕС. Как вы оцениваете уровень финансовой системы Украины, готова ли она к евроинтеграции?

– Хочу сказать, что мы идем достаточно быстрыми темпами. Например, с апреля прошлого года СЕП – ключевая банковская система в нашей стране – перешла на режим работы 24/7 , что является большим преимуществом, потому что система может быстрее обрабатывать денежные операции, в частности в выходные.

Также в Украине приняты регуляции, положительно влияющие на финансовый сектор и открывающие новые возможности для компаний. Если мы говорим о финтехе, то еще вчера такие компании не могли выпускать пластиковые карты, а сегодня имеют эту возможность. Нужно только получить лицензию НБУ.

То есть, государство делает много шагов для развития финансового сектора. Например, среди важных процессов следует отметить внедрение Open Banking. Хотя предстоит еще много работы и нужно определить определенные стандарты, договариваться о процедурах.

Но думаю, наша финтехиндустрия настолько быстро развивается, что уже изучила все правила работы за рубежом. Так что проекты уже ждут-не дождутся вступления Украины в ЕС, чтобы начать завоевывать местные рынки со своими продуктами.

Я считаю, что не стоит сосредотачиваться на евроинтеграции, потому что наши финтех-компании могут разрабатывать полезные сервисы, предлагающие украинцам скорость, доступность, безопасность и т.д.

Так что можно эти процессы сделать параллельными. С одной стороны, развивать финтех-услуги украинцам. С другой – предлагать наши продукты в Европе. Уверена, что у украинских сервисов будут большие возможности для масштабирования и развития, когда усилятся евроинтеграционные процессы.

О кибербезопасности и криптовалютах

В условиях войны острой остается проблема кибербезопасности. Неоднократно крупные компании испытывали кибератаки на свои ресурсы. Также объектом внимания киберпреступников остаются личные данные клиентов. Как Visa усиливает защиту бизнеса от атак хакеров и как вы защищаете данные клиентов, в частности, с помощью разумных технологий?

- Считаю, что люди должны обращать особое внимание на социальную инженерию. Речь идет о ситуациях, когда клиент сам разглашает свои персональные данные мошенникам. Чтобы предотвратить это, мы на постоянной основе осуществляем кампании о финансовой грамотности и безопасности. В рамках таких проектов помогаем людям понять, какую информацию можно сообщать посторонним, а какую – нет. Такие мероприятия обычно проводим совместно с банками. Это важно, поскольку часто мошенники могут звонить клиентам финучреждений из неизвестного номера и использовать различные ловушки для получения личных данных.

В общем, украинцы понимают, когда им звонят мошенники. Но все равно есть чувствительная аудитория, например пенсионеры. Поэтому нужно постоянно обучать людей правилам финансовой грамотности, чтобы они понимали, как они могут защитить свои личные данные и деньги.

Кроме того, для защиты сервисов Visa наша команда постоянно производит апгрейд всех систем. В частности, для этого используем искусственный интеллект. Такой подход помогает действовать на опережение: если мошенники улучшают свои знания, мы должны быть лучше их в защите наших платформ от преступников.

Visa усиливает собственное присутствие на рынке криптовалют через внедрение разнообразных инфраструктурных решений и сотрудничество с компаниями, предоставляющими услуги в этом сегменте. Это перспективное направление, поскольку рынок цифровых активов становится все более регулируемым в мире. В частности, в настоящее время в Украине парламент рассматривает соответствующие законопроекты. Как вы оцениваете потенциал развития финансовых услуг на основе цифровых активов?

– Мы приветствуем любые проекты, которые помогают экономике страны становиться безналичными. Это о диджитализации и новых возможностях. Наша команда всегда открыта к новым и перспективным идеям. Конечно, такие проекты должны быть зарегулированы и безопасны. Это основные принципы, по которым работает компания Visa. Когда рынок цифровых активов будет урегулирован, появится больше новых идей, партнеров и проектов.

Могу рассказать о последних проектах, реализуемых Visa в сегменте цифровых активов. В ноябре 2023 года наша команда вместе с казахстанским партнером запустила проект по CBDC – внедрению цифрового тенге в Казахстане. Речь идет о первой в мире карте Visa, которая привязана к цифровой валюте Центрального банка в Казахстане.

Как я уже говорила, хаб Visa для обслуживания 17 стран находится в Украине. Потому наша команда была привлечена для реализации этого проекта. Поэтому у нас есть опыт запущенных проектов в направлении CBDC. Поэтому мы всегда открыты для предложений в рамках реализации новых финтех-проектов.

О ИИ, Минцифры и планах

Сейчас во всем мире активно используются технологии ИИ для разработки продуктов и услуг. Но в то же время существуют риски применения искусственного интеллекта, в частности с точки зрения безопасности сохранения личных и финансовых данных. Какая у Visa политика по применению ИИ в собственных продуктах?

– Visa уже более 30 лет использует искусственный интеллект. То есть у нас более 250 платформ построены с использованием ИИ. Конечно, мы не ограничиваемся этими проектами.

Visa начинала использовать ИИ преимущественно внутри компании. Но мы следим за развитием технологий, поэтому при необходимости включаем искусственный интеллект в сервисы для партнеров.

Например, есть сервис Smarter STIP. Эта технология с точностью до 95%, помогает определять, какие операции нормальные, а какие – под вопросом. Такие вещи потребители не ощущают, но они есть. Искусственный интеллект помогает обрабатывать информацию, программировать, делать сервисы лучше.

То есть искусственный интеллект для Visa – это больше о перспективах, а не о риске?

- Конечно, мы понимаем, что должны быть определенные регуляции, но искусственный интеллект может использоваться в разных направлениях. Мы говорим о бесперебойности работы системы, безопасности проведения транзакций, не несущих в себе персональных данных и т.д.

Расскажите о сотрудничестве Visa с Минцифры, какие проекты вы реализовали вместе?

– Основное наше направление сотрудничества с Минцифры – это диджитализация сервисов. Так, в "Дія" развивается много финансовых направлений. В частности, это решение для получения социальных выплат. Такая помощь может приходить не только от государства, но и международных организаций. Поэтому мы совместно с Минцифры проработали маршруты, каким образом должны эти деньги заходить и как лучше их доставить конечному потребителю и т.д.

Диджитализация очень помогает в этих процессах. Могу привести пример. Во время пандемии ковида люди не могли физически приходить в банки или социальные учреждения, чтобы получать выплаты. Тогда появилась замечательная программа "Підтримка". Тогда команда Visa помогала построить эту инфраструктуру и делиться знаниями, какую экосистему лучше создать для клиентов.

После этого уже были новые проекты - "Відновлення". Возможно, в будущем поможем развивать "еОселя" или другие проекты, которые будет запускать Минцифры.

Какие у Visa планы развития и популяризации продуктов в этом году?

– Сейчас для людей очень важен вопрос быстрого и безопасного проведения платежей. Поэтому, как я уже говорила, большим шагом в этом направлении можно считать прием продавцом платежей с помощью только смартфона.

Такие технологии дают большой толчок для развития малого и среднего бизнеса, потому что теперь клиенты могут рассчитаться не только наличными.

Даже по своему поведению вижу: раньше когда приходишь на рынок за фруктами, продавцы предлагали даже рассчитаться с карты на карту. А теперь у предпринимателей есть терминалы в телефоне и человек спокойно может заплатить за товар только приложив смартфон или часы. Это удобно и быстро, поэтому прием платежей с помощью Tap to Phone решений будет расти.

Еще одно решение, о котором мы говорили, – Click to Pay. Эта технология очень удобна для электронной коммерции. Мы только начинаем внедрять такие решения, поэтому это направление будет развиваться и улучшаться.

Технологии для удобных безналичных оплат – главные технологические решения, которые в ближайшее время будет развивать украинская команда Visa.