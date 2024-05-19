В Киевской области заработала мобильная аптека

В Киевской области начал работу мобильный аптечный пункт, который будет обслуживать отдаленные села Барышевского общества, где отсутствуют стационарные аптеки.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

В мобильном аптечном пункте жители смогут приобрести необходимое лекарство, как безрецептурное, так и по рецепту. Кроме того, здесь можно получить препараты по государственной программе "Доступные лекарства".

Узнать маршрут мобильной аптеки в Киевской области можно через специальный телеграмм-канал. Информацию о прибытии мобильного пункта также будет предоставлять семейный врач или местные власти.

Вскоре такие аптеки заработают и в Тетиевской общине Киевской области, а также еще в шести общинах Житомирской и Черниговской областей.

В настоящее время мобильные аптеки уже успешно работают в пяти регионах страны: Харьковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Первая мобильная аптека начала работу в Харьковской области и доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. В начале февраля мобильная аптека заработала в Черкасской области, где она обеспечивает лекарствами 36 населённых пунктов.

Ляшко добавил, что мобильные аптеки должны работать во всех областях и в ближайшее время проект будет расширен в Черкасской области. А еще он заработает в Ровенской и Сумской областях.

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, в августе 2023 года правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Такие аптеки могут работать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты. А на период военного положения – тоже на прифронтовых территориях.