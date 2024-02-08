В Черкасской области заработала мобильная аптека – уже вторая в Украине

Черкасская область – вторая в Украине, которая присоединилась к проекту. В январе первые мобильные аптечные пункты заработали в Харьковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первый выезд мобильного аптечного пункта состоялся 8 февраля 2024 года.

Фото: Прессслужба Минздрава

В сообщении говорится, что в области утверждено 6 маршрутов, которые охватят 36 сел и обеспечат доступ к лекарственным средствам для около 27,5 тысяч украинцев. Кроме того, в ближайшее время планируется лицензировать еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить снабжение лекарствами сельского населения области.

"Запуск мобильных аптек позволяет нам решить вопрос доступности лекарственных средств в сельской местности и дать пациенту возможность приобрести лекарства без необходимости ездить за ними в большие города. Также важно, чтобы пациент мог воспользоваться программой "Доступные лекарства", то есть получить лекарственные средства безвозмездно или с частичной доплатой. Мы заинтересованы в том, чтобы мобильных аптек становилось все больше и эта практика стала привычной во всех областях Украины", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Фото: Прессслужба Минздрава

Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильного аптечного пункта от семейного врача и органов местных властей, с руководителями которых согласованы маршруты.

В Минздраве также напомнили, что в мобильном аптечном пункте будут отпускаться как безрецептурные, так и рецептурные лекарства. Все рецептурные препараты будут отпускаться по бумажным и электронным рецептам.

Кроме того, здесь будут отпускаться лекарственные средства, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства": для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для профилактики инсультов и инфарктов; против несахарного и сахарного диабета; для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, эпилепсии и т.п.; инсулины и медицинские изделия.

Напомним, что в январе 2024 года первая мобильная аптека заработала в Харьковской области. Она доставляет лекарства в села без аптечных пунктов и охватывает около 80 населенных пунктов.

Ситуация с аптеками в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарств создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

Также "Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях.