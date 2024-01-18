В Украине заработала первая мобильная аптека (ФОТО)

В Харьковской области заработала первая мобильная аптека. Она будет доставлять лекарства в села без аптечных пунктов и охватит около 80 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что мобильные аптеки должны решить вопрос о доступности лекарств в селах. Кроме того, в период военного положения они смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Первая такая мобильная аптека начала свою работу в Харьковской области. Маршрут транспортных средств, которые будут доставлять лекарства в села и поселки без аптечных пунктов, насчитывает 80 населенных пунктов.

"Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильной аптеки от семейного врача или местных властей. Маршрут будет строиться в соответствии с потребностями общин, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации безопасности в регионе", - отмечают в Минздраве.

Там подчеркнули, что в мобильных аптеках запрещена продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, в лицензионных условиях прописаны четкие требования к созданию мобильных аптек. В частности, автомобиль должен содержать на внешних поверхностях надпись «мобильный аптечный пункт» и информацию о принадлежности к определенному лицензиату (аптеки, аптечной сети или другим субъектам, имеющим соответствующие лицензии).

Также в транспортном средстве должен находиться кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха.

Сообщается, что мобильные аптеки будут работать в виде транспортного средства и исключительно в сельской местности, где нет стационарных аптечных пунктов.

Как отметил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, ведомство постоянно работает над решением вопроса о доступности лекарств в селах.

"Теперь жители 80 населенных пунктов области смогут получить необходимые им для лечения медпрепараты, в том числе и по государственной программе "Доступные лекарства", то есть безвозмездно или с небольшой доплатой. Надеюсь на активную позицию и привлечение других субъектов аптечного рынка к этой инициативе в разных областях Украины. Очень важно объединить усилия власти и бизнеса для обеспечения доступности медпрепаратов", – подчеркнул он во время визита в Харьковскую область.

Ситуация с аптеками в деревнях

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

Также Укрпочта получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях. Запуск проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях планируется 1 февраля.