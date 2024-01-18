В Україні запрацювала перша мобільна аптека (ФОТО)

В Україні у Харківській області запрацювала перша мобільна аптека. Вона буде доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів та охопить близько 80 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що мобільні аптеки мають розв'язати питання доступності ліків в селах. Крім цього, в період воєнного стану, вони зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів.

"Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні", - зауважують в МОЗ.

Там підкреслили, що в мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Крім того, у ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії).

Також у транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

Повідомляється, що мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

Як наголосив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко, відомство постійно працює над вирішенням питання доступності ліків в селах.

"Тепер жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою “Доступні ліки”, тобто безоплатно або з невеликою доплатою. Сподіваюся на активну позицію та залученість інших субʼєктів аптечного ринку до цієї ініціативи в різних областях України. Дуже важливо об’єднати зусилля влади і бізнесу задля забезпечення доступності медпрепаратів", – підкреслив він під час візиту на Харківщину.

Ситуація з аптеками в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

"Також Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. Запуск проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях планується 1 лютого.