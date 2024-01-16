Здоровье под угрозой: большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий

В 2021 году почти каждая пятая украинская семья не могла приобрести необходимые лекарства и медизделия из-за их высокой стоимости, что негативно влияло на состояние здоровья украинцев. Риски реализации на рынке Украины некачественных, фальсифицированных лекарств увеличились, ведь большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий, хотя их доля заметно уменьшилась за время войны.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты Украины.

Отмечается, что в течение 2021-2022 годов и девяти месяцев 2023 года фармацевтическую отрасль поддерживали посредством полного освобождения от налогообложения отдельных видов операций по этим товарам (предоставлено льгот на 28,2 млрд грн), а также сниженной ставки НДС в 7%.

"Соответствующие льготы замедлили рост цен на фармацевтическую продукцию, однако их результативность была низкой", - отмечают в Счетной палате.

Кроме того, аудиторы указывают на риски производства и обращения фальсифицированных, некачественных, просроченных лекарств и медизделий, неправомерного применения налогоплательщиками налоговых льгот по НДС из-за того, что Минфин, Минздрав, ГНС, Гостаможслужба и Госликслужба не контролировали взимание, полноту и своевременность поступления в НДС по операциям по поставке и ввозу лекарств и медизделий, а также соблюдение законодательства производителями и продаваемыми предпринимателями.

"Аудит установил, что после введения в марте 2022 года моратория на проверки Гослечслужбой производства и обращения лекарств они сократились в шесть раз (по сравнению с 2021 годом). В то же время уровень взыскания штрафов за это время вырос с 16,3% до 33,3%. Количество проверок по качеству и безопасности лекарств в 2022 году и январе-августе 2023 года сократилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом. А объем начисленных штрафов в январе-августе 2023 года увеличился на почти 19% по сравнению с годовым показателем 2022 года - говорится в отчете.

Также в Счетной палате обращают внимание на то, что из-за военного положения временно ограничен доступ к Лицензионному реестру видов хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, их импорту (кроме активных фармацевтических ингредиентов), оптовой и розничной торговле ими и вебсайту "Госслужба E-Trade Check" .

"Это усложняет контроль за полнотой уплаты в госбюджет НДС по операциям по поставке и ввозу лекарств, а также не позволяет потребителям убедиться в качестве лекарственных средств и медизделий, купленных через интернет-аптеки", - подчеркивают в ведомстве.

Аудит установил, что в отсутствие контроля Гостаможслужбы в 2021 году почти 70% импортеров не имели лицензий на ввоз лекарств, в 2022 году - 59%, в январе-сентябре 2023 года - почти 51%.

"Соответственно, таких предпринимателей Госликслужба не проверяла. Как следствие, есть риски реализации на рынке Украины некачественного, фальсифицированного лекарства", - констатируют в Счетной палате.

Аудит выявил также низкую результативность таможенного контроля операций по ввозу лекарств и медизделий и документальных выездных и невыездных проверок их импортеров, которые в 2021 году уплатили лишь 22,6% доначисленных таможенниками сумм НДС – 19,4 млн. грн. с почти 86 млн. гривен. С апреля 2022 г. таможенные органы не имели правовых оснований для проведения документальных проверок.

"Счетная палата провела выборочные проверки таможенных деклараций на Волынской, Днепровской, Львовской и Одесской таможнях и установила 46 случаев необоснованного применения 7-процентной ставки НДС и безосновательного применения отдельных налоговых льгот по НДС, в результате чего в госбюджет не поступило почти 24 млн гривен. Другой пример : на Львовской таможне при налогообложении НДС ввезенных товаров по одинаковому коду применяли разные ставки - 7% и 20%. Следовательно, есть риск только по установленному факту недопоступления в госбюджет 70 млн гривен", - отмечают в Счетной палате.

Аудит установил, что ГНС и его территориальные органы надлежащим образом не контролировали правомерность применения предпринимателями налоговых льгот, а также правильность отражения их в декларациях по НДС. В частности, специалисты Счетной палаты установили необоснованное применение субъектами хозяйствования более 32 млн. грн. указанных льгот.

Напомним, в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта : пациент может получить рецепт на лекарства, обратившись к врачу дистанционно. При этом срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за собственные средства, увеличился до 90 календарных дней с 30, как было раньше.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

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