В Минздраве рассказали, в каких случаях можно получить бумажный больничный вместо электронного

Из-за войны возможные сбои в работе энергосистемы и связи. Поэтому, могут возникнуть обстоятельства, когда врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности в электронной системе здравоохранения и сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Если врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности медицинским заключением, в таких обстоятельствах он имеет право издать правильно оформленный бумажный лист нетрудоспособности, сообщают в Минздраве.

Данная ситуация допускается в следующих случаях:

Если прошел срок для исправления ошибок в заключении о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). В этом случае решение об издании листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения или руководитель заведения.

В случае отсутствия связи между Электронным реестром листков нетрудоспособности и Реестром медицинских заключений в ЕСОЗ более 7 дней.

Во время военного положения, когда пользователи не имеют доступа к ЕСОЗ.

В случае, когда пациент обращается за продлением случая временной нетрудоспособности с нарушением сроков, вызванных военным временем (например, пребыванием под оккупацией). Решение о продлении выданного больничного принимает врачебно-консультативная комиссия или руководитель заведения, и указывается номер продолжающегося листка нетрудоспособности.

В Минздраве добавляют, что издание бумажных листков нетрудоспособности возможно во время военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения.

В зависимости от обстоятельств возможно сочетание электронного и бумажного больничного в пределах одного случая временной нетрудоспособности.

Напомним, ранее Минздрав упростил оформление е-больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными, во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.