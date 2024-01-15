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В Минздраве рассказали, в каких случаях можно получить бумажный больничный вместо электронного
Из-за войны возможные сбои в работе энергосистемы и связи. Поэтому, могут возникнуть обстоятельства, когда врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности в электронной системе здравоохранения и сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Если врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности медицинским заключением, в таких обстоятельствах он имеет право издать правильно оформленный бумажный лист нетрудоспособности, сообщают в Минздраве.
Данная ситуация допускается в следующих случаях:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Если прошел срок для исправления ошибок в заключении о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). В этом случае решение об издании листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения или руководитель заведения.
- В случае отсутствия связи между Электронным реестром листков нетрудоспособности и Реестром медицинских заключений в ЕСОЗ более 7 дней.
- Во время военного положения, когда пользователи не имеют доступа к ЕСОЗ.
- В случае, когда пациент обращается за продлением случая временной нетрудоспособности с нарушением сроков, вызванных военным временем (например, пребыванием под оккупацией). Решение о продлении выданного больничного принимает врачебно-консультативная комиссия или руководитель заведения, и указывается номер продолжающегося листка нетрудоспособности.
В Минздраве добавляют, что издание бумажных листков нетрудоспособности возможно во время военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения.
В зависимости от обстоятельств возможно сочетание электронного и бумажного больничного в пределах одного случая временной нетрудоспособности.
Напомним, ранее Минздрав упростил оформление е-больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными, во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.