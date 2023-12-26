В Минздраве возобновили услугу получения электронного рецепта по СМС

В связи со сбоем работы мобильного оператора "Киевстар" пациенты могли получить номер и код электронного рецепта без СМС. В настоящее время работа системы возобновлена.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Отправка СМС-сообщений для отпуска электронных рецептов возобновлена. Пациенты по-прежнему смогут получить необходимые рецептурные лекарства, указав номер рецепта и код его погашения - эта информация поступает им на телефон", - говорится в сообщении ведомства.

Там напоминают, что недавно из-за задержек в работе одного из операторов мобильных сетей были введены временные изменения в выписке электронных рецептов.

Поскольку абоненты снова могут получать СМС-сообщения, с 26 декабря 2023 отправка СМС для электронных рецептов будет осуществляться в обычном режиме.

"Для погашения электронных рецептов, созданных в период с 15.12.2023 по 25.12.2023 включительно, пациент может использовать код, указанный в информационной справке по рецепту. Дополнительные действия от медицинских работников не нужны", - сообщили в Минздраве.

Напомним, в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта: пациент может получить рецепт на лекарства, обратившись к врачу дистанционно. При этом срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за собственные средства, увеличился до 90 календарных дней с 30, как было раньше.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

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