Правительство расширило перечень бесплатных лекарств: что добавили

Кабинет министров решил расширить Национальный перечень основных лекарственных средств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Дополнительно внесли изменения в формы дозировки лекарственных средств "Эверолимус" и "Омепразол".

Нацперечень лекарств содержит основные безопасные лекарственные средства с доказанной эффективностью, которые используются для лечения наиболее распространенных заболеваний в Украине.

Государство гарантирует доступ пациентов к лекарствам, указанным в Нацперечне. Это означает, что граждане имеют право получать их бесплатно во время лечения в медицинских учреждениях.

По состоянию на 25 августа Нацсписок включает 411 лекарственных средств, среди которых: 72 – препараты инсулина, 9 – комбинированные лекарственные средства, 23 – медизделия.

Напомним, что медикаменты по программе "Доступные лекарства" с 1 июля больше не продают по бумажному рецепту. В то же время есть определенные нюансы и ситуации, когда по просьбе пациента врач все еще может дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

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