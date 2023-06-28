5 факторов, преодоленных фармбизнесом во время войны

Это лишь на первый взгляд, фармацевтический бизнес относительно стабилен и показывает рост из года в год. На самом деле с началом полномасштабного наступления войск России на украинские земли фармацевтическая отрасль получила такие же вызовы, с которыми имела дело вся страна, каждый из нас. Мы тоже прятались в бомбоубежищах. Тоже содрогались от взрывов снарядов и залпов орудий. Тоже теряли ценных работников, ушедших на фронт добровольцами или за мобилизацией.

Персонал

Не все знают, что в фармацевтических компаниях могут мобилизовать не только мужчин, но и женщин, ведь граждане с медицинским и фармацевтическим образованием военнообязаны независимо от пола. Следовательно, нужно заранее думать, как адаптировать бизнес-процессы, если важный сотрудник или сотрудница внезапно пойдет в ряды ВСУ.

В первые дни российской агрессии фармацевтическая отрасль, как и многие другие, столкнулась с острым дефицитом кадров: не хватало рук на складе, а работать надо было, ведь аптеки должны получать свои заказы! Сложно было найти водителей, готовых поехать на восток, в Харьков, Херсон, поближе к линии фронта, ведь там всегда очень горячо! Когда армия РФ надвигалась на Киев (а состав Delta Medical расположен в Киевской области) и мы чуть ли не из окна офиса видели дым и слышали отзвук боев на северо-западных окрестностях Киева, расположенных недалеко от Гостомеля, Ирпеня и Бучи, мало кто решался приезжать в Киев нас, чтобы забрать товар.

Впервые в жизни я увидела, как за товаром (мы называем это самовывозом) – медицинскими средствами и лекарствами – приезжали не просто машины, а авто лакшеры-класса – мерседес, ренджровер, миникупер, тесла.

Разрушение логистических цепочек

Сложность тогда была даже в том, чтобы убедить наших партнеров за границей, что отгружать препараты в Украину не только можно, но и нужно! Нигде греха дети, некоторые не были уверены в феврале 2022-го, что Украина выстоит, а украинские компании не только выживут, но и смогут рассчитаться за поставки.

Авиасообщение с внешним миром прекратилось, все логистические цепочки оказались полностью разрушенными, многие игроки рынка торопливо переносили свои составы в западные области Украины. Был момент, когда мало кто мог себе позволить держать марку стандартов GDP и GSP, к счастью, тогда было еще холодно, и, несмотря на трудности в поддержке и реализации холодовых цепочек в дистрибуции, удавалось спасать и препараты, и нуждающихся в них пациентов.

Восстановилось все не без труда. Однако стандарты быстро восстанавливаются, как только появляется малейшая возможность. Мы в Delta Medical регулярно и ответственно проводим валидационные процессы на всех участках, где это необходимо, проверяем не только выполнение надлежащих практик, но и валидируем работу соответствующего оборудования, транспортных средств и т.д.

Перебои с электроэнергией

Осенью 2022-го нас ждал новый сюрприз от агрессора — веерные отключения электроэнергии. Мы предсказывали эту ситуацию и заранее запаслись необходимым количеством топлива для наших генераторов. Конечно, генераторы у Delta Medical были и раньше, ведь часть препаратов на нашем складе должна поставляться и храниться при определенных температурных режимах. Однако пришлось несколько увеличить мощности, чтобы обеспечить электричеством офис.

Работать отдаленно было совсем невозможно, ведь дома у людей просто не было света! Интернет тоже был с перебоями, возникали затруднения во взаимодействии с аптечными сетями, но у нас в офисе интернет и свет были всегда!

Офис Delta Medical стал нашим своеобразным пунктом несокрушимости, точкой опоры и уверенности в собственных силах и в том, что вместе справимся с любой бедой. Здесь всегда было тепло, а еще мы организовали для наших сотрудников прачечную, закупили стиральные машины, позволяли принимать в офисе душ, что было доступно далеко не в каждом доме того времени. Кстати, это стало даже нашей фишкой в рекрутинге: информацию о том, что у нас есть душ и свет, мы размещали в объявлениях по найму сотрудников.

Контрафакт вместо гуманитарной помощи

Мы все в Украине благодарны нашим партнерам за границей и просто неравнодушным гражданам, которые передавали в нашу страну тонны гуманитарки, препаратов, лекарственных средств. Это было критически важным и нужным, однако имело свою обратную сторону. Денежные потоки должны циркулировать в экономике как кровь венами, иначе государство не справится с вызовами, не получит налоги от предприятий, а те не смогут платить людям зарплаты.

Хуже всего то, что после ослабления контроля за поставкой в Украину хлынули потоки контрафактной фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения. А, по сообщениям медиа, некоторые гуманитарные грузы иногда попадали в продажу...

К счастью, решительность государства, сознание бизнеса, активность пациентских организаций позволили усилить контроль над этой ситуацией. Мы сплотились.

Долговременные программы не остановились, е-рецепт и во время войны продолжает работать. Цифры говорят сами за себя: более 600 тысяч электронных рецептов погасили украинцы с начала внедрения военного положения. Лекарство при этом получило более 320 тыс. человек. Врачи, имеющие технические возможности выписывать е-рецепты, продолжают это делать, а пациенты могут получать за ними медикаменты, даже в других регионах на правах переселенцев. В то же время врач имеет право выписать бумажный рецепт, если отсутствует доступ к электронным средствам работы.

Государство пошло навстречу людям: во время военного положения пациенты могут получать оба вида рецепта — как бумажные, так и электронные. По электронному рецепту, который врачи выписывают по программе «Доступное лекарство», пациенты могут получать препараты для лечения таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, астма, диабет II типа, эпилепсия, расстройства психики, инсулинозависимый диабет и другие.

Поддержка госпрограмм по обеспечению населения лекарствами

В мирное время закупочная деятельность регулируется законом «О публичных закупках» и должна проходить через систему Prozorro. Но во время военного положения этот механизм несколько упростили. В 2022 году Украина закупала медикаменты по 26 направлениям, а в 2023-м - по 24 направлениям. Это медикаменты для граждан, страдающих первичными (врожденными) иммунодефицитами; тех, кто имеет орфанные метаболические заболевания; для диагностики и лечения пациентов с вирусными гепатитами В и С; препараты сопровождения для лечения онкологических больных и многие другие.

Война оставила многих украинцев без жилья, средств к существованию. И наша обязанность как граждан и бизнеса способствовать тому, чтобы, несмотря на обстоятельства, у всех украинцев по-прежнему оставался одинаковый доступ к современному лечению: с помощью государственных программ, программы «Доступные лекарства», справедливого распределения гуманитарной помощи, которую мы как компания регулярно предоставляем и населению, и нашим героям-защитникам.

У Украины впереди нелегкий период. Однако мы верим в скорую победу, живем ее ожиданием, с честью пытаясь одолеть все вызовы, которые ставит перед нами сегодняшний день.