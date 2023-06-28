5 чинників, які подолав фармбізнес під час війни

Це лише на перший погляд, фармацевтичний бізнес відносно стабільний і показує зростання з року в рік. Насправді з початком повномасштабного наступу військ росії на українські землі фармацевтична галузь отримала такі самі виклики, з якими мала справу вся країна, кожен із нас. Ми теж ховалися у бомбосховищах. Теж здригалися від вибухів снарядів і залпів гармат. Теж втрачали цінних працівників, які пішли на фронт добровольцями або за мобілізацією.

Персонал

Не всі знають, що у фармацевтичних компаніях можуть мобілізувати не лише чоловіків, а й жінок, адже громадяни з медичною та фармацевтичною освітою є військовозобов’язаними незалежно від статі. Тож потрібно заздалегідь думати, як адаптувати бізнес-процеси, якщо важливий співробітник чи співробітниця раптово піде до лав ЗСУ.

У перші дні російської агресії фармацевтична галузь, як і багато інших, зіткнулася з гострим дефіцитом кадрів: бракувало рук на складі, а працювати треба було, адже аптеки мали отримувати свої замовлення! Складно було знайти водіїв, готових поїхати на схід, до Харкова, Херсона, ближче до лінії фронту, адже там завжди дуже гаряче! Коли армія рф насувалася на Київ (а склад Delta Medical розташований у Київській області) і ми ледь не з вікна офісу бачили дим і чули відгомін боїв на північно-західних околицях Києва, розташованих недалеко від Гостомелю, Ірпеня та Бучі, мало хто наважувався приїжджати до нас, щоб забрати товар.

Уперше в житті я побачила, як за товаром (ми називаємо це самовивозом) — медичними засобами та ліками — приїжджали не просто машини, а авто лакшері-класу — мерседес, ренджровер, мінікупер, тесла.

Руйнування логістичних ланцюжків

Складність тоді була навіть у тому, щоби переконати наших партнерів за кордоном, що відвантажувати препарати в Україну не тільки можна, а й потрібно! Ніде гріха діти, дехто не був упевнений у лютому 2022-го, що Україна вистоїть, а українські компанії не лише виживуть, а й зможуть розрахуватися за постачання.

Авіасполучення із зовнішнім світом припинилося, усі логістичні ланцюжки виявилися повністю зруйнованими, багато гравців ринку квапливо переносили свої склади до західних областей України. Був момент, коли мало хто міг собі дозволити тримати марку стандартів GDP та GSP, на щастя, тоді було ще холодно, і, попри труднощі у підтримці та реалізації холодових ланцюжків у дистрибуції, вдавалося рятувати й препарати, і пацієнтів, які їх потребують.

Відновилося все не без зусиль. Проте стандарти швидко відновлюються, щойно з'являється бодай найменша можливість. Ми у Delta Medical рeгулярно та відповідально проводимо валідаційні процеси на всіх ділянках, де це необхідно, перевіряємо не лише виконання належних практик, а й валідуємо роботу відповідного обладнання, транспортних засобів тощо.

Перебої з електроенергією

Восени 2022-го на нас чекав новий сюрприз від агресора — віялові відключення електроенергії. Ми передбачали цю ситуацію і заздалегідь запаслися необхідною кількістю палива для наших генераторів. Звісно, генератори у Delta Medical були і раніше, адже частина препаратів на нашому складі має постачатися та зберігатися за певних температурних режимів. Однак довелося дещо збільшити потужності, щоби забезпечити електрикою офіс.

Працювати віддалено було зовсім неможливо, адже вдома люди просто не мали світла! Інтернет теж був із перебоями, виникали труднощі у взаємодії з аптечними мережами, але у нас в офісі інтернет та світло були завжди!

Офіс Delta Medical став нашим своєрідним пунктом незламності, точкою опори та впевненості у власних силах і в тому, що разом впораємося з будь-яким лихом. Тут завжди було тепло, а ще ми організували для наших співробітників пральню, закупили пральні машини, дозволяли приймати в офісі душ, що було доступно далеко не в кожному будинку на той час. До речі, це стало навіть нашою фішкою у рекрутингу: інформацію про те, що ми маємо душ і світло, ми розміщували в оголошеннях з наймання співробітників.

Контрафакт замість гуманітарної допомоги

Ми всі в Україні вдячні нашим партнерам за кордоном та просто небайдужим громадянам, які передавали до нашої країни тонни гуманітарки, препаратів, лікарських засобів. Це було критично важливим і потрібним, проте мало свій зворотний бік. Грошові потоки мають циркулювати в економіці, як кров венами, інакше держава не впорається з викликами, не отримає податки від підприємств, а ті не зможуть платити людям зарплати.

Найгірше те, що після послаблення контролю за постачанням в Україну ринули потоки контрафактної фармацевтичної продукції та виробів медичного призначення. А, за повідомленнями медіа, деякі гуманітарні вантажі іноді потрапляли у продаж...

На щастя, рішучість держави, свідомість бізнесу, активність пацієнтських організацій дали змогу посилити контроль за цією ситуацією. Ми згуртувалися.

Довготривалі програми не зупинилися, е-рецепт і під час війни продовжує працювати. Цифри говорять самі за себе: понад 600 тис. електронних рецептів погасили українці від початку впровадження воєнного стану. Ліки при цьому отримали понад 320 тис. людей. Лікарі, які мають технічні можливості виписувати е-рецепти, продовжують це робити, а пацієнти можуть отримувати за ними медикаменти, навіть перебуваючи в інших регіонах на правах переселенців. Водночас лікар має право виписати паперовий рецепт, якщо відсутній доступ до електронних засобів роботи.

Держава пішла назустріч людям: під час воєнного стану пацієнти можуть отримувати обидва види рецептів — як паперові, так і електронні. За електронним рецептом, який лікарі виписують за програмою «Доступні ліки», пацієнти можуть отримувати препарати для лікування таких захворювань, як серцево-судинні, астма, діабет II типу, епілепсія, розлади психіки, інсулінозалежний діабет та інші.

Підтримка держпрограм із забезпечення населення ліками

У мирний час закупівельна діяльність регулюється законом «Про публічні закупівлі» та має відбуватися через систему Prozorro. Але під час воєнного стану цей механізм дещо спростили. У 2022 році Україна закуповувала медикаменти за 26 напрямами, а у 2023-му — за 24 напрямами. Це медикаменти для громадян, які страждають на первинні (вроджені) імунодефіцити; тих, хто має орфанні метаболічні захворювання; для діагностики та лікування пацієнтів з вірусними гепатитами В та С; препарати супроводу для лікування онкологічних хворих та багато інших.

Війна залишила багатьох українців без житла, засобів до існування. І наш обов'язок як громадян та бізнесу — сприяти тому, щоб, попри обставини, у всіх українців, як і раніше, залишався однаковий доступ до сучасного лікування: за допомогою державних програм, програми «Доступні ліки», справедливого розподілу гуманітарної допомоги, яку ми як компанія регулярно надаємо і населенню, і нашим героям-захисникам.

В України попереду нелегкий період. Проте ми віримо у швидку перемогу, живемо її очікуванням, з честю намагаючись здолати всі виклики, які ставить перед нами сьогоднішній день.