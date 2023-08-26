Уряд розширив перелік безкоштовних ліків: що додали

Кабінет міністрів вирішив розширити Національний перелік основних лікарських засобів. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Додатково внесли зміни до форм дозування лікарських засобів "Еверолімус" тa "Омепразол".

Нацперелік ліків містить основні безпечні лікарські засоби з доведеною ефективністю, які використовуються для лікування від найпоширеніших захворювань в Україні.

Держава гарантує доступ пацієнтів до ліків, зазначених у Нацпереліку. Це означає, що громадяни мають право отримувати їх безоплатно під час лікування у медичних закладах.

Станом на 25 серпня Нацперелік включає 411 лікарських засобів, серед яких: 72 – препарати інсуліну, 9 – комбіновані лікарські засоби, 23 – медвироби.

Нагадаємо, що медикаменти за програмою "Доступні ліки" з 1 липня більше не продають за паперовим рецептом. Водночас є певні нюанси та ситуації, коли за проханням пацієнта лікар все ще може додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

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