К врачу идти не нужно: в Украине изменили процедуру получения первого электронного рецепта

Сегодня, 19 октября, в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта: пациент может получить рецепт на лекарства, обратившись к врачу дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что процесс использования электронных рецептов стал более удобным.

Ранее пациент мог получить первый э-рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях.

Во всех остальных случаях он обязательно должен физически присутствовать на приеме у врача при выписке первого электронного рецепта.

Теперь же это требование не обязательно.

"Это значит, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента", - сообщили в Минздраве.

Исключение будет только для пациентов, проходящих заместительную поддерживающую терапию.

"При этом в своем решении врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобах, а также сведения по его первичной учетной медицинской документации. Также он обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения", - отмечают в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом.

При этом бумажный рецепт продолжает действовать на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения экстемпоральных наркотических лекарственных средств (то есть изготовляемых в аптеке).

"Все эти изменения призваны упростить процесс назначения и отпуска рецептурных лекарственных средств и одновременно минимизировать проявления самолечения", - констатируют в Минздраве.

Заметим, срок действия электронных рецептов на рецептурное лекарство, которое пациент покупает за собственные средства, увеличился до 90 календарных дней с 30, как было раньше.

Напомним, в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

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