В Украине зафиксировали 10 случаев нового штамма COVID-19 "Эрис": чем он опасен и какие симптомы

В шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 - "Эрис".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в период со 2 по 8 октября зарегистрировано 5186 случаев заболевания COVID-19, из них - 18 летальных среди людей старше 30 лет.

Кроме того, на территории Украины методом секвенирования выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис". А именно – в 6 областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области.

Что известно о новом COVID-19 "Эрис"

"Эрис" - это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", вызывающий заболевание COVID-19. В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса "Омикрона".

"В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать возникающие мутации. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций — для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - отмечают в Минздраве.

Какие симптомы

Как отмечают в Минздраве, симптомы "Эриса" такие же, как и при других известных штаммах COVID-19, а именно:

боль в горле

насморк

одышка

ломота в теле

головная боль

лихорадка.

"Специфическое отличие "Эриса" - это дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий", - подчеркивают в Минздраве.

Как защититься

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава .

В Минздраве напомнили, что вакцинация против COVID-19 в Украине остается безвозмездной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, — необходимо позаботиться об иммунной защите и сделать прививки. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - советуют в Минздраве.

Напомним, 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 больше не чрезвычайная ситуация в глобальном масштабе. В организации считают, что пандемия, унесшая жизни более 6,9 миллиона человек, завершается.

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