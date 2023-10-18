В Україні зафіксували 10 випадків нового штаму COVID-19 "Еріс": чим він небезпечний та які симптоми

У шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що у період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, з них - 18 летальних серед людей старше 30 років.

Крім того, наразі на території України методом секвенування виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 "Еріс". А саме — у 6 областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області.

Що відомо про новий COVID-19 "Еріс"

"Еріс" — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон", який викликає захворювання COVID-19. Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола "Омікрону".

"У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають, — для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності восени і взимку", - зауважують в МОЗ.

Які симптоми

Як зауважують у МОЗ, симптоми "Ерісу" такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19, а саме:

біль у горлі

нежить

задишка

ломота у тілі

головний біль

лихоманка.

"Специфічна відмінність "Ерісу" — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький", - підкреслюють у МОЗ.

Як захиститися

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

У МОЗ нагадали, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.

"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень", - радять у МОЗ.

Нагадаємо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі. В організації вважають, що пандемія, яка забрала життя понад 6,9 мільйона людей, завершується.

Джерело фото: ua.depositphotos.com