ВООЗ скасувала статус пандемії Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила в п’ятницю, 5 травня, що Covid-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі. В організації вважають, що пандемія, яка забрала життя понад 6,9 мільйона людей, завершується.

Про це ВООЗ повідомила у Twitter.

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ вперше оголосив, що Covid-19 представляє найвищий рівень небезпеки 30 січня 2020 року. Цей статус покликаний привернути увагу міжнародної спільноти до загрози здоров’ю, а також зміцнити співпрацю щодо вакцин і методів лікування.

Те, що його скасували, - ознака прогресу, досягнутого світом на шляху до вирішення труднощів. Водночас в ВООЗ підкреслили, що Covid-19 залишиться, навіть якщо він більше не є надзвичайною ситуацією.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and global health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023

"Цей досвід має змінити всіх нас на краще. Він має зробити нас більш рішучими реалізувати бачення, яке народи мали під час заснування ВООЗ у 1948 році: найвищий можливий стандарт здоров’я для всіх людей" – сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тедрос зауважив, що пандемія має тенденцію до зниження вже більше року, визнаючи, що більшість країн уже повернулися до життя, яким жили до пандемії.

За даними ВООЗ, наразі рівень смертності знизився з піку понад 100 000 людей на тиждень у січні 2021 року до близько 3500 за тиждень до 24 квітня.

Загалом за три роки на коронавірус захворіли 764 млн людей. Близько 5 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.

У США термін дії надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, оголошений у зв’язку з COVID-19, закінчується 11 травня. Багато інших країн, включаючи Німеччину, Францію та Британію, також скасовують свої заходи проти пандемії.

В Україні ж Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту через епідемію коронавірусної хвороби, а також карантин на всій території України до 30 червня.