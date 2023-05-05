ВОЗ отменила статус пандемии Covid-19

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, 5 мая, что Covid-19 больше не чрезвычайная ситуация в глобальном масштабе. В организации считают, что пандемия, унесшая жизни более 6,9 миллиона человек, завершается.

Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ впервые объявил, что Covid-19 представляет самый высокий уровень опасности 30 января 2020 года. Этот статус призван привлечь внимание международного сообщества к угрозе здоровью, а также укрепить сотрудничество вакцин и методов лечения.

То, что его отменили, – признак прогресса, достигнутого миром на пути к решению трудностей. В то же время в ВОЗ подчеркнули, что Covid-19 останется, даже если он больше не является чрезвычайной ситуацией.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and global health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023

"Этот опыт должен изменить всех нас к лучшему. Он должен сделать нас более решительными реализовать видение, которое народы имели во время основания ВОЗ в 1948 году: самый возможный высокий стандарт здоровья для всех людей", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус.

Тедрос отметил, что пандемия имеет тенденцию к снижению уже больше года, признавая, что большинство стран уже вернулись к жизни, которой жили до пандемии.

По данным ВОЗ, сейчас уровень смертности снизился с пика свыше 100 000 человек в неделю в январе 2021 года до около 3500 за неделю до 24 апреля.

Всего за три года коронавирусом заболели 764 млн человек. Около 5 млн человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против Covid-19.

В США срок действия чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, объявленный в связи с COVID-19, истекает 11 мая. Многие другие страны, включая Германию, Францию и Британию, также отменяют свои меры против пандемии.

В Украине Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты из-за эпидемии коронавирусной болезни, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня.